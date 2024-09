Стали известны стартовые составы на суперматч АПЛ Ман Юнайтед – Ливерпуль

1 сентября состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Эрик тен Хан и Арне Слот уже объявили стартовые составы своих коллективов на игру.

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль:

Your Reds to face Liverpool 💪 #MUFC || #MUNLIV

Team news is in for #MUNLIV ✊