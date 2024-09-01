Стали известны стартовые составы на суперматч АПЛ Ман Юнайтед – Ливерпуль
Поединок состоится 1 сентября в 18:00 по Киеву
1 сентября состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
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Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Эрик тен Хан и Арне Слот уже объявили стартовые составы своих коллективов на игру.
Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль:
Your Reds to face Liverpool 💪#MUFC || #MUNLIV— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2024
Team news is in for #MUNLIV ✊— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2024
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