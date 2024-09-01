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  4. Стали известны стартовые составы на суперматч АПЛ Ман Юнайтед – Ливерпуль
Англия
01 сентября 2024, 17:10 |
310
0

Стали известны стартовые составы на суперматч АПЛ Ман Юнайтед – Ливерпуль

Поединок состоится 1 сентября в 18:00 по Киеву

01 сентября 2024, 17:10 |
310
0
Стали известны стартовые составы на суперматч АПЛ Ман Юнайтед – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Эрик тен Хан и Арне Слот уже объявили стартовые составы своих коллективов на игру.

Стартовые составы на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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