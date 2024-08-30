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Лига чемпионов
30 августа 2024, 17:49 | Обновлено 30 августа 2024, 17:54
1021
0

Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер

Портал Opta считает, что украинской команде попалась довольно легкая группа

30 августа 2024, 17:49 | Обновлено 30 августа 2024, 17:54
1021
0
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
ФК Шахтер

Известный статистический портал Opta составил рейтинг самых сложных и самых легких групп для каждой команды обновленной Лиги чемпионов.

Теперь на основном этапе ЛЧ каждая команда проведет восемь матчей против разных соперников, а некоторым достались крайне сложный подбор оппонентов.

Подсчеты Opta на основе своего рейтинга команд показали, что самая сложная группа у ПСЖ – 92,4 балла сложности из 100. Парижанам выпали Бавария, Арсенал, Манчестер Сити, Атлетико, Жирона, ПСВ, Штутгарт и Зальцбург.

В топ-3 самых тяжелых групп попали Спарта Прага и Ливерпуль. Отметим, что Красным играть против Реала, Байера, Лилля, Болоньи, Лейпцига, Милана, ПСВ и Жироны.

Топ самых тяжелых групп Лиги чемпионов

А вот самая легкая группа, по мнению Opta, досталась Селтику, который сыграет с Лейпцигом, Брюгге, Янг Бойз, Слованом, Боруссией Дортмунд, Аталантой, Динамо Загреб и Астон Виллой.

Шахтер занимает 17-е место в списке самых легких групп – 90,2 балла сложности из 100. Команда сыграет против Баварии, Боруссии Дортмунд, Аталанты, Арсенала, Янг Бойз, ПСВ, Бреста и Болоньи.

Топ самых легких групп Лиги чемпионов

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Иван Зинченко Источник: Opta
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Vitason
Діло не в цьому група нормальна,не дуже тяжка ,просто  Шахтар вже не той!!
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