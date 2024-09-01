Украина. Вторая лига01 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:33
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Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги
01 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:33
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1 сентября проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Самбор-Нива-2 Тернополь
- 14:30. Александрия-2 – Тростянец
- 15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Ужгород
- 15:30. Пробой Городенка – Куликов-Белка
Турнирные таблицы
12:00. Реал Фарма Одесса – Самбор-Нива-2 Тернополь
14:30. Александрия-2 – Тростянец
15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Ужгород
15:30. Пробой Городенка – Куликов-Белка
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