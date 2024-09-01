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Вторая лига
Пробой
01.09.2024 15:30 - : -
Куликов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
01 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:33
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0

Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги

01 сентября 2024, 12:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 12:33
75
0
Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Фарма

1 сентября проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября

  • 12:00. Реал Фарма Одесса – Самбор-Нива-2 Тернополь
  • 14:30. Александрия-2 – Тростянец
  • 15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Ужгород
  • 15:30. Пробой Городенка – Куликов-Белка

Турнирные таблицы

12:00. Реал Фарма Одесса – Самбор-Нива-2 Тернополь

14:30. Александрия-2 – Тростянец

15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Ужгород

15:30. Пробой Городенка – Куликов-Белка

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Реал Фарма Одесса Самбор-Нива-2 Тернополь Александрия-2 Тростянец Ревера 1908 Ивано-Франковск Ужгород Пробой Городенка Куликов-Белка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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