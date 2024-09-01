Вторая лига. Рекорд Украины: гол забил 58-летний играющий президент клуба
На момент встречи Николаю Лиховидову исполнилось 58 лет и 219 дней
1 сентября состоялись поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Реал Фарма из Одессы дома в меньшинстве обыграл «Ниву-2» из Тернополя (2:1). Впервые в карьере (ударом с пенальти на 9-й минуте) гол забил 58-летний играющий президент одесского клуба Николай Лиховидов. Для него это первый гол на профессиональном уровне, и это рекорд по возрасту для автора гола в украинских лигах.
На момент встречи Николаю Лиховидову исполнилось 58 лет и 219 дней. Он также обновил собственный рекорд старейшего профи-футболиста в Украине. Реал Фарма выиграл матч впервые с ноября 2023 года.
Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября
12:00. Реал Фарма Одесса – Самбор-Нива-2 Тернополь – 2:1
Голы: Лиховидов, 9 (пен), Ладыка, 89 – Напуда, 20
14:30. Александрия-2 – Тростянец – 2:2
Голы: Базаев, 40 (пен), Погорилый, 45+1 – Коваленко, 33, Клюс, 90+1 (пен)
15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Ужгород – 1:5
Голы: Угринюк, 17 – Ильчук, 21, 74, Волошин, 46, Коваленко, 50, 85.
15:30. Пробой Городенка – Куликов-Белка – 2:0
Голы: Иван Белый, 75, Богдан Оринчак, 85.
Турнирные таблицы
ВИДЕО. Реал Фарма – Нива-2. Гол забил 58-летний Николай Лиховидов (9 минута)
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