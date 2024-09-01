Вторая лига. Рекорд Украины: гол забил 58-летний играющий президент клуба

1 сентября состоялись поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Реал Фарма из Одессы дома в меньшинстве обыграл «Ниву-2» из Тернополя (2:1). Впервые в карьере (ударом с пенальти на 9-й минуте) гол забил 58-летний играющий президент одесского клуба Николай Лиховидов. Для него это первый гол на профессиональном уровне, и это рекорд по возрасту для автора гола в украинских лигах.

На момент встречи Николаю Лиховидову исполнилось 58 лет и 219 дней. Он также обновил собственный рекорд старейшего профи-футболиста в Украине. Реал Фарма выиграл матч впервые с ноября 2023 года.

Вторая лига. 4-й тур, 1 сентября

12:00. Реал Фарма Одесса – Самбор-Нива-2 Тернополь – 2:1

Голы: Лиховидов, 9 (пен), Ладыка, 89 – Напуда, 20

14:30. Александрия-2 – Тростянец – 2:2

Голы: Базаев, 40 (пен), Погорилый, 45+1 – Коваленко, 33, Клюс, 90+1 (пен)

15:00. Ревера 1908 Ивано-Франковск – Ужгород – 1:5

Голы: Угринюк, 17 – Ильчук, 21, 74, Волошин, 46, Коваленко, 50, 85.

15:30. Пробой Городенка – Куликов-Белка – 2:0

Голы: Иван Белый, 75, Богдан Оринчак, 85.

Турнирные таблицы

ВИДЕО. Реал Фарма – Нива-2. Гол забил 58-летний Николай Лиховидов (9 минута)