Вторая лига. Резервисты Полесья отгрузили соперникам 5 мячей
31 августа состоялись поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины
31 августа состоялись поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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Резервисты Полесья отгрузили 5 мячей команде Вильхивцы (5:0).
Голы забили: Венделл Габриэл (дубль), Джерри Йока, Владислав Мезенцев, Артем Корж.
Вторая лига. 4-й тур, 31 августа
12:30. Чайка П. Борщаговка – Горняк-Спорт – 0:1
Гол: Студенко, 75.
13:30. Чернигов – Локомотив Киев – 1:1
Голы: Романченко, 63 – Романчук, 29.
14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир – 0:5
Голы: Венделл, 6, 37, Джерри Йока, 43, Мезенцев, 83, Корж, 90+1
15:30. Колос-2 Ковалевка – Нива Винница – 2:1
Голы: Березка, 90+4, Недоля, 90+6 – Петленко, 79.
16:30. Скала 1911 Стрый – Рух-2 Львов – 0:3
Голы: Китела, 14, 66 (пен), Цюрпалевич-Семочко, 21,
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