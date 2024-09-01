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Вторая лига
Скала 1911
31.08.2024 16:30 – FT 0 : 3
Рух-2 Львов
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Украина. Вторая лига
01 сентября 2024, 09:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 09:53
68
0

Вторая лига. Резервисты Полесья отгрузили соперникам 5 мячей

31 августа состоялись поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины

01 сентября 2024, 09:23 | Обновлено 01 сентября 2024, 09:53
68
0
Вторая лига. Резервисты Полесья отгрузили соперникам 5 мячей
ФК Полесье. Венделл Габриэл

31 августа состоялись поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

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Резервисты Полесья отгрузили 5 мячей команде Вильхивцы (5:0).

Голы забили: Венделл Габриэл (дубль), Джерри Йока, Владислав Мезенцев, Артем Корж.

Вторая лига. 4-й тур, 31 августа

12:30. Чайка П. Борщаговка – Горняк-Спорт – 0:1

Гол: Студенко, 75.

13:30. Чернигов – Локомотив Киев – 1:1

Голы: Романченко, 63 – Романчук, 29.

14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир – 0:5

Голы: Венделл, 6, 37, Джерри Йока, 43, Мезенцев, 83, Корж, 90+1

15:30. Колос-2 Ковалевка – Нива Винница – 2:1

Голы: Березка, 90+4, Недоля, 90+6 – Петленко, 79.

16:30. Скала 1911 Стрый – Рух-2 Львов – 0:3

Голы: Китела, 14, 66 (пен), Цюрпалевич-Семочко, 21,

Турнирные таблицы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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