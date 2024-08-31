31.08.2024 16:30 - : -
Украина. Вторая лига31 августа 2024, 12:23 |
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Вторая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги
31 августа 2024, 12:23 |
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31 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
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Вторая лига. 4-й тур, 31 августа
- 12:30. Чайка П. Борщаговка – Горняк-Спорт
- 13:30. Чернигов – Локомотив Киев
- 14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир
- 15:30. Колос-2 Ковалевка – Нива Винница
- 16:30. Скала 1911 Стрый – Рух-2 Львов
Турнирные таблицы
12:30. Чайка П. Борщаговка – Горняк-Спорт
13:30. Чернигов – Локомотив Киев
14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир
15:30. Колос-2 Ковалевка – Нива Винница
16:30. Скала 1911 Стрый – Рух-2 Львов
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