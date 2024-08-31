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Вторая лига
Скала 1911
31.08.2024 16:30 - : -
Рух-2 Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
31 августа 2024, 12:23 |
25
0

Вторая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа видеотрансляции матчей 4-го тура Второй лиги

31 августа 2024, 12:23 |
25
0
Вторая лига. 4-й тур, 31 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос-2 Ковалевка

31 августа проходят поединки 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 4-й тур, 31 августа

  • 12:30. Чайка П. Борщаговка – Горняк-Спорт
  • 13:30. Чернигов – Локомотив Киев
  • 14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир
  • 15:30. Колос-2 Ковалевка – Нива Винница
  • 16:30. Скала 1911 Стрый – Рух-2 Львов

Турнирные таблицы

12:30. Чайка П. Борщаговка – Горняк-Спорт

13:30. Чернигов – Локомотив Киев

14:30. Вильхивцы – Полесье-2 Житомир

15:30. Колос-2 Ковалевка – Нива Винница

16:30. Скала 1911 Стрый – Рух-2 Львов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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