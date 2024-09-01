Новичок Серии А подпишет экс-звезду Интера

Звездный вингер сборной Хорватии Иван Перишич продолжит свою карьеру в «Комо». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

35-летний хорват перейдет в «Комо» на правах свободного агента. Ранее его контракт с «Хайдуком» был расторгнут из-за конфликта с главным тренером команды, Дженнаро Гаттузо.

Ради перехода в «Комо» Перишич отклонил предложение от другого итальянского клуба, «Монцы». Также хорватом интересовался «Галатасарай».

Ранее Перишич уже выступал в Серии А с 2015 по 2022 годы в составе миланского «Интера».

Напомним, «Комо» вскоре может расторгнуть контракт с Рафаэлем Вараном.