Новичок Серии А подпишет экс-звезду Интера
Иван Перишич станет игроком «Комо»
Звездный вингер сборной Хорватии Иван Перишич продолжит свою карьеру в «Комо». Об этом сообщает журналист Экрем Конур.
35-летний хорват перейдет в «Комо» на правах свободного агента. Ранее его контракт с «Хайдуком» был расторгнут из-за конфликта с главным тренером команды, Дженнаро Гаттузо.
Ради перехода в «Комо» Перишич отклонил предложение от другого итальянского клуба, «Монцы». Также хорватом интересовался «Галатасарай».
Ранее Перишич уже выступал в Серии А с 2015 по 2022 годы в составе миланского «Интера».
Напомним, «Комо» вскоре может расторгнуть контракт с Рафаэлем Вараном.
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