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Италия
01 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:23
228
0

Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон

Рафаэль Варан близок к уходу из клуба

01 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:23
228
0
Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Звездный французский центральный защитник Рафаэль Варан исключен из заявки «Комо» на нынешний сезон Серии А. Травма колена, которую он получил в середине августа в матче Кубка Италии, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

Более того: «Комо» близок к досрочному расторжению контракта с Вараном.

31-летний француз перешел в «Комо» лишь нынешним летом на правах свободного агента. Травму он получил в матче 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории». Это был его дебютный матч за «Комо».

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Рафаэль Варан Комо травма травма колена расторжение контракта
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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