Италия01 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:23
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Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон
Рафаэль Варан близок к уходу из клуба
01 сентября 2024, 11:22 | Обновлено 01 сентября 2024, 11:23
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Звездный французский центральный защитник Рафаэль Варан исключен из заявки «Комо» на нынешний сезон Серии А. Травма колена, которую он получил в середине августа в матче Кубка Италии, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.
Более того: «Комо» близок к досрочному расторжению контракта с Вараном.
31-летний француз перешел в «Комо» лишь нынешним летом на правах свободного агента. Травму он получил в матче 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории». Это был его дебютный матч за «Комо».
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