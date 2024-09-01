Звездный защитник исключен из заявки Комо на сезон

Звездный французский центральный защитник Рафаэль Варан исключен из заявки «Комо» на нынешний сезон Серии А. Травма колена, которую он получил в середине августа в матче Кубка Италии, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

Более того: «Комо» близок к досрочному расторжению контракта с Вараном.

31-летний француз перешел в «Комо» лишь нынешним летом на правах свободного агента. Травму он получил в матче 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории». Это был его дебютный матч за «Комо».