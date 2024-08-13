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Италия
13 августа 2024, 17:44 |
308
0

Звездный новичок Комо вылетел более чем на месяц

Рафаэль Варан получил травму колена

13 августа 2024, 17:44 |
308
0
Звездный новичок Комо вылетел более чем на месяц
ФК Комо. Рафаэль Варан

Звездный французский защитник Рафаэль Варан получил травму колена в первом же матче в составе своего нового клуба, «Комо». Он был заменен уже на 23-й минуте поединка 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории», который состоялся в воскресенье, 11 августа.

По информации итальянских СМИ, травма оказалась достаточно серьезной. По прогнозам врачей, Варан пропустит как минимум 40 дней и вернется в игру в лучшем случае во второй половине сентября.

Напомним, травмы колена регулярно беспокоили 31-летнего француза и в период его выступлений за «Манчестер Юнайтед».

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Комо Рафаэль Варан травма травма колена
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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