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Италия
12 августа 2024, 23:52 |
202
0

Чемпион мира-2018 получил травму в первом же матче за новый клуб

Рафаэль Варан провел всего 23 минуты за «Комо»

12 августа 2024, 23:52 |
202
0
Чемпион мира-2018 получил травму в первом же матче за новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Дебют звездного новичка «Комо» Рафаэля Варана за новый клуб получился неудачным. 31-летний француз, карьера которого в «Манчестер Юнайтед» не сложилась из-за частых травм, был заменен уже на 23-й минуте поединка 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории», который состоялся в воскресенье, 11 августа.

Варан покинул поле из-за повреждения колена. Степень серьезности травмы пока что не известна.

Поединок получился неудачным не только лично для Варана, но и для всего «Комо». Команда Сеска Фабрегаса потерпела поражение в серии пенальти после ничьи 1:1 в основное и дополнительное время.

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Рафаэль Варан Комо Сампдория травма Кубок Италии по футболу
Олег Дидух Источник: Football-Italia
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