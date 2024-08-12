Чемпион мира-2018 получил травму в первом же матче за новый клуб

Дебют звездного новичка «Комо» Рафаэля Варана за новый клуб получился неудачным. 31-летний француз, карьера которого в «Манчестер Юнайтед» не сложилась из-за частых травм, был заменен уже на 23-й минуте поединка 1/32 финала Кубка Италии против «Сампдории», который состоялся в воскресенье, 11 августа.

Варан покинул поле из-за повреждения колена. Степень серьезности травмы пока что не известна.

Поединок получился неудачным не только лично для Варана, но и для всего «Комо». Команда Сеска Фабрегаса потерпела поражение в серии пенальти после ничьи 1:1 в основное и дополнительное время.