Гвардиола выразил свое мнение о вручении Золотого мяча

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардилола поделился своим мнением о возможном получении испанским хавбеком горожан Родри «Золотого мяча»:

«Мы были бы очень счастливы если бы Родри выиграл – он заслужил это. Но возможно, кто-то другой тоже этого заслуживает. Родри провел не один, а много успешных сезонов, и он выиграл с Испанией Евро-2024, однако многие игроки также провели хорошие сезоны».

По версии издания Goal, Родри считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», следующим претендетом является Винисиус Жуниор из «Реала».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего полузащитника в 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Родри провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 9 голевых передач. На победном для сборной Испании Евро-2024 хавбек был одним из ключевых игроков «красной фурии», сыграв 6 раз.