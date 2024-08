Гвардиола выразил свое мнение о вручении Золотого мяча

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардилола поделился своим мнением о возможном получении испанским хавбеком горожан Родри «Золотого мяча»:

«Мы были бы очень счастливы если бы Родри выиграл – он заслужил это. Но возможно, кто-то другой тоже этого заслуживает. Родри провел не один, а много успешных сезонов, и он выиграл с Испанией Евро-2024, однако многие игроки также провели хорошие сезоны».

По версии издания Goal, Родри считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», следующим претендетом является Винисиус Жуниор из «Реала».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего полузащитника в 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Родри провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 9 голевых передач. На победном для сборной Испании Евро-2024 хавбек был одним из ключевых игроков «красной фурии», сыграв 6 раз.

PEP 💬 (On Rodri winning the Ballon d'Or) We would be delighted - he deserves it. But maybe another one deserves it too. Rodri has done not just one season but many seasons and he has won with Spain at the Euros but many players have had good seasons too. pic.twitter.com/0zQIpLdxOp