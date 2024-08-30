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Испания
30 августа 2024, 17:23 | Обновлено 30 августа 2024, 17:37
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Гвардиола выразил свое мнение о вручении Золотого мяча

Коуч Манчестер Сити считает, что хавбек горожан Родри заслужил Золотой мяч

30 августа 2024, 17:23 | Обновлено 30 августа 2024, 17:37
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0
Гвардиола выразил свое мнение о вручении Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри и Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардилола поделился своим мнением о возможном получении испанским хавбеком горожан Родри «Золотого мяча»:

«Мы были бы очень счастливы если бы Родри выиграл – он заслужил это. Но возможно, кто-то другой тоже этого заслуживает. Родри провел не один, а много успешных сезонов, и он выиграл с Испанией Евро-2024, однако многие игроки также провели хорошие сезоны».

По версии издания Goal, Родри считается фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», следующим претендетом является Винисиус Жуниор из «Реала».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего полузащитника в 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Родри провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 34 матча, в которых забил 8 голов и отдал 9 голевых передач. На победном для сборной Испании Евро-2024 хавбек был одним из ключевых игроков «красной фурии», сыграв 6 раз.

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Родри Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Золотой мяч Винисиус Жуниор Евро-2024
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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