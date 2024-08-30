В АТР оценили сенсационное поражение Алькараса на US Open
Испанец проиграл ван де Зандсхулпу
Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на неприятную сенсацию от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса во втором круге US Open 2024.
«Заявление сделано. Ботик ван де Зандсхулп ошеломляет Алькараса и сдвигает его в Большом яблоке, – говорится в посте ATP в сети Х.
Как известно, Карлос Алькарас в матче второго круга Открытого чемпионата США проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу - 1:6, 5:7, 4:6.
Ранее Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на US Open 2024.
STATEMENT MADE 💪@Boticvdz stuns Alcaraz to advance in the Big Apple 🍎@usopen | #USOpen pic.twitter.com/p17tGKtg0s— ATP Tour (@atptour) August 30, 2024
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