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US Open
30 августа 2024, 11:03 | Обновлено 30 августа 2024, 11:12
627
0

В АТР оценили сенсационное поражение Алькараса на US Open

Испанец проиграл ван де Зандсхулпу

30 августа 2024, 11:03 | Обновлено 30 августа 2024, 11:12
627
0
В АТР оценили сенсационное поражение Алькараса на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Ботик ван де Зандсхулп

Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на неприятную сенсацию от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса во втором круге US Open 2024.

«Заявление сделано. Ботик ван де Зандсхулп ошеломляет Алькараса и сдвигает его в Большом яблоке, – говорится в посте ATP в сети Х.

Как известно, Карлос Алькарас в матче второго круга Открытого чемпионата США проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу - 1:6, 5:7, 4:6.

Ранее Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на US Open 2024.

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Карлос Алькарас (теннисист) Ботик ван де Зандсхулп ATP US Open 2024
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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