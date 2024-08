В АТР оценили сенсационное поражение Алькараса на US Open

Ассоциация теннисистов-профессионалов отреагировала на неприятную сенсацию от третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса во втором круге US Open 2024.

«Заявление сделано. Ботик ван де Зандсхулп ошеломляет Алькараса и сдвигает его в Большом яблоке, – говорится в посте ATP в сети Х.

Как известно, Карлос Алькарас в матче второго круга Открытого чемпионата США проиграл представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу - 1:6, 5:7, 4:6.

Ранее Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на US Open 2024.

STATEMENT MADE 💪
@Boticvdz stuns Alcaraz to advance in the Big Apple 🍎