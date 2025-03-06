Украина. Премьер лига06 марта 2025, 18:07 | Обновлено 06 марта 2025, 18:11
1962
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ОФИЦИАЛЬНО. Начало матча Шахтер – Кривбасс перенесено
Матч 20-го тура УПЛ начнется в 18:20 по киевскому времени
06 марта 2025, 18:07 | Обновлено 06 марта 2025, 18:11
1962
0
В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и «Кривбассом».
Начало встречи было запланировано на 18:00, но из-за воздушной тревоги оно было перенесено на 18:20 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встречу примет Арена Львов в городе Львов.
Перед началом матча «Шахтер» с 39 очками расположился на 3-ей позиции, а «Кривбасс» занимает 5-ю строчку, имея 31 балл.
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