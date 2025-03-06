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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 18:07 | Обновлено 06 марта 2025, 18:11
1962
0

ОФИЦИАЛЬНО. Начало матча Шахтер – Кривбасс перенесено

Матч 20-го тура УПЛ начнется в 18:20 по киевскому времени

06 марта 2025, 18:07 | Обновлено 06 марта 2025, 18:11
1962
0
ОФИЦИАЛЬНО. Начало матча Шахтер – Кривбасс перенесено
ФК Шахтер

В четверг, 6 марта, состоится матч 20-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и «Кривбассом».

Начало встречи было запланировано на 18:00, но из-за воздушной тревоги оно было перенесено на 18:20 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встречу примет Арена Львов в городе Львов.

Перед началом матча «Шахтер» с 39 очками расположился на 3-ей позиции, а «Кривбасс» занимает 5-ю строчку, имея 31 балл.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс чемпионат Украины по футболу воздушная тревога Арена Львов
Даниил Кирияка Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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