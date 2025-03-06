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Лига чемпионов
06 марта 2025, 11:29 | Обновлено 06 марта 2025, 11:32
1189
3

«Удержать его любой ценой». Реакция фанов на матч ПСЖ – Ливерпуль

«ПСЖ» доминировал в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но потерпел поражение

06 марта 2025, 11:29 | Обновлено 06 марта 2025, 11:32
1189
3
«Удержать его любой ценой». Реакция фанов на матч ПСЖ – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре «ПСЖ» – «Ливерпуль» неожиданно для многих прошел с полным преимуществом французского клуба. Подопечные Луиса Энрике нанесли 28 ударов. На счету голкипера «Ливерпуля» Алиссона 10 сейвов.

«Ливерпуль» в свою очередь лишь дважды пробил по воротам «ПСЖ». Из этих ударов один пришелся в створ ворот и воплотился в гол, ставший для «Ливерпуля» победным.

Болельщиков «ПСЖ» порадовала игра команды, но разочаровал результат.

U4wXg: В конце концов, это был матч, который показал, что как бы хорошо ты ни играл, это бессмысленно, если ты не забиваешь. ПСЖ были лучшей командой, но именно Ливерпуль рискнул. Такие игры – обычное дело, и Ливерпуль знает, как выиграть Лигу чемпионов.

leaflet: Тренеру нужно поработать над тем, как забивать голы, вы все облегчили задачу Алисcону.

Lets talk about sports II: Сегодня этого просто не должно было быть. Отличная игра на нескольких фронтах, но мяч просто не шел в ворота. Помните, в футболе нет ничего незаслуженного – винить можно только себя. Обращайте внимание на игру, а не результат. Играйте так, и вы выиграете 8/10 раз.

A. J SSESANGA: Вы вели игру, создавали моменты, но Алиссон был в лучшей форме.

Фанаты «Ливерпуля» готовы носить голкипера команды на руках.

Shane: Удивительное выступление вчера вечером. Слава Богу за Алисcона.

Sir Gokul: Чудо из Бразилии... Вчера вечером он действительно был на божественном уровне.

zahir Majeed: ПСЖ доминировал, создавая момент за моментом, но вышел против Алиссона в вдохновленной форме, в конечном итоге уступив из-за гола Харви Эллиотта.

Ber_budaya: Вы лучший клуб в мире, хорошо играете в защите и нападении. Надеюсь, выйдете в финальный раунд.

James-LFC: Удержать его любой ценой, невероятный вратарь, лучший в своем поколении.

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Ливерпуль ПСЖ Лига чемпионов Харви Эллиотт ПСЖ - Ливерпуль Алиссон реакция болельщиков Луис Энрике
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
надо вносить изменения в правила.
Если игрок в момент передачи вне игры, но пока получает пас уже защитник впереди него, то офсайд фиксировать не надо.
отмена гола Кварацхелии в высшей степени несправедливое решение относительно духа футбола.
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