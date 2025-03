«Удержать его любой ценой». Реакция фанов на матч ПСЖ – Ливерпуль

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в паре «ПСЖ» – «Ливерпуль» неожиданно для многих прошел с полным преимуществом французского клуба. Подопечные Луиса Энрике нанесли 28 ударов. На счету голкипера «Ливерпуля» Алиссона 10 сейвов.

«Ливерпуль» в свою очередь лишь дважды пробил по воротам «ПСЖ». Из этих ударов один пришелся в створ ворот и воплотился в гол, ставший для «Ливерпуля» победным.

Болельщиков «ПСЖ» порадовала игра команды, но разочаровал результат.

U4wXg: В конце концов, это был матч, который показал, что как бы хорошо ты ни играл, это бессмысленно, если ты не забиваешь. ПСЖ были лучшей командой, но именно Ливерпуль рискнул. Такие игры – обычное дело, и Ливерпуль знает, как выиграть Лигу чемпионов.

leaflet: Тренеру нужно поработать над тем, как забивать голы, вы все облегчили задачу Алисcону.

Lets talk about sports II: Сегодня этого просто не должно было быть. Отличная игра на нескольких фронтах, но мяч просто не шел в ворота. Помните, в футболе нет ничего незаслуженного – винить можно только себя. Обращайте внимание на игру, а не результат. Играйте так, и вы выиграете 8/10 раз.

A. J SSESANGA: Вы вели игру, создавали моменты, но Алиссон был в лучшей форме.

Фанаты «Ливерпуля» готовы носить голкипера команды на руках.

Shane: Удивительное выступление вчера вечером. Слава Богу за Алисcона.

Sir Gokul: Чудо из Бразилии... Вчера вечером он действительно был на божественном уровне.

zahir Majeed: ПСЖ доминировал, создавая момент за моментом, но вышел против Алиссона в вдохновленной форме, в конечном итоге уступив из-за гола Харви Эллиотта.

Ber_budaya: Вы лучший клуб в мире, хорошо играете в защите и нападении. Надеюсь, выйдете в финальный раунд.

James-LFC: Удержать его любой ценой, невероятный вратарь, лучший в своем поколении.

A frustrating evening but an atmosphere that was unbeatable. Thank you, Parc. ❤️💙 #PSGLIV I @ChampionsLeague pic.twitter.com/xHMKkiqe8Z

⏱️ 90+5' - Full-time at the Parc.



A dominant performance tonight but it ends in defeat.



Work to be done at Anfield next Tuesday to turn this tie around. 🔴🔵#PSGLIV 0️⃣-1️⃣ I #UCL pic.twitter.com/QP0R9ZdSzF