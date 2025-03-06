Лига Европы06 марта 2025, 18:49 |
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Известны стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени
06 марта 2025, 18:49 |
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В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу примет Аноэта в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»:
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