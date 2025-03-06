Известны стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Аноэта в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: