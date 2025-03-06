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Лига Европы
06 марта 2025, 18:49 |
119
0

Известны стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 19:45 по киевскому времени

06 марта 2025, 18:49 |
119
0
Известны стартовые составы на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Аноэта

В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу примет Аноэта в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги Европы можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»:

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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