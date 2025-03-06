Известны стартовые составы на матч Копенгаген – Челси

В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Челси».

Встречу примет Паркен в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Копенгаген» – «Челси»: