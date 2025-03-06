Лига конференций06 марта 2025, 18:43 |
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Известны стартовые составы на матч Копенгаген – Челси
Первый матч 1/8 финала Лиги конференций начнется в 19:45 по киевскому времени
06 марта 2025, 18:43 |
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В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Челси».
Встречу примет Паркен в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Копенгаген» – «Челси»:
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