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Лига конференций
06 марта 2025, 18:43 |
180
0

Известны стартовые составы на матч Копенгаген – Челси

Первый матч 1/8 финала Лиги конференций начнется в 19:45 по киевскому времени

06 марта 2025, 18:43 |
180
0
Известны стартовые составы на матч Копенгаген – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Паркен

В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций между «Копенгагеном» и «Челси».

Встречу примет Паркен в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все голы матча Лиги конференций можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Копенгаген» – «Челси»:

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Лига конференций Челси Копенгаген стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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