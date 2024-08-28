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  4. ВИДЕО. Осака не сдержала слез после первой за 3 года победы на US Open
US Open
28 августа 2024, 10:04 |
395
0

ВИДЕО. Осака не сдержала слез после первой за 3 года победы на US Open

Наоми очень эмоционально отреагировала на победное возвращение на корты Нью-Йорка

28 августа 2024, 10:04 |
395
0
ВИДЕО. Осака не сдержала слез после первой за 3 года победы на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису, обыграв в первом раунде 10-ю сеяную латвийку Алену Остапенко – 6:3, 6:2.

Посое завершения встречи она не сдерживала эмоций.

Отметим, что Наоми не выигрывала на этих кортах с 2021 года, когда обыграла сербку Ольгу Данилович во втором раунде. После этого ее одолела будущая финалистка Лейла Фернандес, а в 2022-м Осака проиграла в первом же матче Даниэль Коллинс, после чего японка отыграла на турнире в Токио и ушла в декрет.

Отметим, что Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020).

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Наоми Осака Алена Остапенко US Open 2024 видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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