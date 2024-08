ВИДЕО. Осака не сдержала слез после первой за 3 года победы на US Open

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака успешно начала выступления на Открытом чемпионате США по теннису, обыграв в первом раунде 10-ю сеяную латвийку Алену Остапенко – 6:3, 6:2.

Посое завершения встречи она не сдерживала эмоций.

Отметим, что Наоми не выигрывала на этих кортах с 2021 года, когда обыграла сербку Ольгу Данилович во втором раунде. После этого ее одолела будущая финалистка Лейла Фернандес, а в 2022-м Осака проиграла в первом же матче Даниэль Коллинс, после чего японка отыграла на турнире в Токио и ушла в декрет.

Отметим, что Осака выигрывала US Open дважды (2018, 2020).

Soak it all in, @naomiosaka 🥹 pic.twitter.com/nFLRG0NJX1