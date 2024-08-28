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28 августа 2024, 00:01 |
890
2

Не Бекенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола

Наивысшее признание получил Паоло Мальдини

28 августа 2024, 00:01 |
890
2
Не Бекенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Мальдини

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.

Первую позицию в рейтинге занимает Паоло Мальдини. Легендарный экс-игрок «Милана» побеждал пять раз в Лиге чемпионов и является семикратным чемпионом Серии А.

Вторую и третью позиции рейтинга занимает легенда немецкого футбола Франц Бекенбауэр, который за карьеру выиграл два Золотых мяча и фулбек Роберто Карлос, известный выступлениями за мадридский «Реал».

На четвертой позиции разместился итальянец Алессандро Неста, а легендарный экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль – пятый.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших нападающих в истории футбола

  1. Паоло Мальдини
  2. Франц Бекенбауэр
  3. Роберто Карлос
  4. Алессандро Неста
  5. Карлес Пуйоль
  6. Фабио Каннаваро
  7. Филипп Лам
  8. Хавьер Дзанетти
  9. Кафу
  10. Франко Барези
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Франц Беккенбауэр Паоло Мальдини Алессандро Неста Карлес Пуйоль Роберто Карлос Фабио Каннаваро Филипп Лам Хавьер Дзанетти Маркос Кафу Франко Барези рейтинг GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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Комментарии 2
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romeo_xai
Взагалі не розумію подібних рейтингів. Як можна порівнювати латераля зі стопером до прикладу? Карлос був топом, але імхо він не має місця в топ10 усіх часів. Де Боббі Мур? Є Пуйоль, то Рамос не меньш легендарний. Таке...
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0
Виктор Войцеховский
Сомнительный список. Первые два все же в другом порядке. Плюс ну Мур точно должен быть. Какой-то список 90-х получился почти полностью. 
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0
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