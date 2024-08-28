Не Бекенбауэр, не Карлос. Назван лучший защитник в истории футбола
Наивысшее признание получил Паоло Мальдини
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших защитников в истории футбола.
Первую позицию в рейтинге занимает Паоло Мальдини. Легендарный экс-игрок «Милана» побеждал пять раз в Лиге чемпионов и является семикратным чемпионом Серии А.
Вторую и третью позиции рейтинга занимает легенда немецкого футбола Франц Бекенбауэр, который за карьеру выиграл два Золотых мяча и фулбек Роберто Карлос, известный выступлениями за мадридский «Реал».
На четвертой позиции разместился итальянец Алессандро Неста, а легендарный экс-капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль – пятый.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших нападающих в истории футбола
- Паоло Мальдини
- Франц Бекенбауэр
- Роберто Карлос
- Алессандро Неста
- Карлес Пуйоль
- Фабио Каннаваро
- Филипп Лам
- Хавьер Дзанетти
- Кафу
- Франко Барези
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