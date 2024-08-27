ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека сборной Испании
Команду пополнил Микель Мерино
Клуб АПЛ «Арсенал» объявил о трансфере центрального полузащитника «Реал» Сосьедада Микеля Мерино. Игрок подписал контракт на 4 года, а переход оценивается в 31,5 млн фунтов.
В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. На победном для сборной Испании Евро-2024 Мерино провел 7 матчей и забил 1 гол.
Мерино стал вторым большим трансфером лондонского клуба после Риккардо Калафьори.
Ready to achieve big things – together ❤️— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024
Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p
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