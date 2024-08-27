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Англия
27 августа 2024, 18:09 | Обновлено 27 августа 2024, 18:11
1367
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека сборной Испании

Команду пополнил Микель Мерино

27 августа 2024, 18:09 | Обновлено 27 августа 2024, 18:11
1367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека сборной Испании
ФК Арсенал. Микель Мерино

Клуб АПЛ «Арсенал» объявил о трансфере центрального полузащитника «Реал» Сосьедада Микеля Мерино. Игрок подписал контракт на 4 года, а переход оценивается в 31,5 млн фунтов.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. На победном для сборной Испании Евро-2024 Мерино провел 7 матчей и забил 1 гол.

Мерино стал вторым большим трансфером лондонского клуба после Риккардо Калафьори.

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Микель Мерино Арсенал Лондон Реал Сосьедад трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
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