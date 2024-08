ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека сборной Испании

Клуб АПЛ «Арсенал» объявил о трансфере центрального полузащитника «Реал» Сосьедада Микеля Мерино. Игрок подписал контракт на 4 года, а переход оценивается в 31,5 млн фунтов.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 45 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. На победном для сборной Испании Евро-2024 Мерино провел 7 матчей и забил 1 гол.

Мерино стал вторым большим трансфером лондонского клуба после Риккардо Калафьори.

Ready to achieve big things – together ❤️



Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p