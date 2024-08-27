Спокойный, достойный, позитивный. Некролог Свена-Ёрана Эрикссона

Это было перед пресс-конференцией «Манчестер Сити», когда в зал вошел обеспокоенный сотрудник клуба, чтобы предупредить всех, что – и эта история актуальна сейчас – Свен-Ёран Эрикссон зол, как никогда.

Эрикссон пришел в «Сити» в 2007 году – в эпоху, когда в восточный Манчестер еще не полились бесконечные денежные потоки, – в качестве своего первого места работы в футболе после ухода с поста главного тренера сборной Англии.

Но бульварная пресса стала одержима его личной жизнью, и была определенная доля интриги в том, что на протяжении 11 месяцев своего пребывания в Манчестере он предпочитал занимать президентский номер в отеле Radisson, а не идти более традиционным путем – покупать или арендовать дом.

Один фотограф догадался направить свой объектив прямо в бар отеля с улицы, и на первой полосе была опубликована серия фотографий, на которых Эрикссон танцевал с молодой женщиной, которая не была его партнершей. Казалось, он крепко обнимает ее. На последней фотографии казалось, что его рука спустилась по ее пояснице. Кто же эта загадочная брюнетка? Неужели Свен снова взялся за старое?

Оказалось, что это его дочь, и, возможно, это многое говорит о щепетильности некоторых желтых газетчиков, которые взяли за правило шпионить за его жизнью.

Свен, как нас предупредили, хотел разобраться с этим. Судя по всему, он был на тропе войны. А под «нами» в данном случае подразумеваются манчестерские футбольные писаки, давно привыкшие к тому, что наши брови полыхают от свирепых высказываний сэра Алекса Фергюсона, которые стали известны как «лечение феном».

Мы никогда не видели такую версию Эрикссона, и, скажем прямо, он имел полное право быть в ярости. Впрочем, когда он вошел, то выглядел не слишком рассерженным. «Сегодня, – сказал он, – ничего хорошего».



Getty Images/Global Images Ukraine. Свен-Ёран Эрикссон

И, черт возьми, так оно и было. Он улыбался, протягивая руку, чтобы поприветствовать всех нас, одного за другим. Никаких криков, никаких угроз. Это был типичный Свен: убивать всех добротой.

Зачем рассказывать эту историю сейчас? Возможно, она многое говорит о том, как этот человек воспринимал жизнь, и почему известие о его смерти в возрасте 76 лет вызвало столько слов благодарности от людей, которые проводили время в его компании и имеют свои собственные истории об этой милой, спокойной манере поведения.

Не заблуждайтесь: он никогда не был покладистым, о чем может свидетельствовать сам Фергюсон, когда Эрикссон сообщил ему, что да, он намерен взять Уэйна Руни на чемпионат мира 2006 года, причем совершенно не по желанию тренера «Юнайтед», поскольку игрок восстанавливался после перелома плюсневой кости.

В будущем Эрикссон будет с усмешкой вспоминать о том, как Фергюсон ответил ему и как в самые тяжелые моменты шведу приходилось держать телефон подальше от уха. Но Эрикссон стоял на своем. Он отказался быть побежденным и в конце концов добился своего.

Ни один тренер с послужным списком Эрикссона, включающим 18 трофеев с клубами Швеции, Португалии и Италии, не смог бы проработать в футболе так долго, как он, не обладая жестким характером. Возможно, он просто скрывал это лучше, чем другие.

Его первое назначение на должность тренера состоялось в 1977 году в шведском «Дегерфорсе». Последнее – в 2019 году в сборной Филиппин. В промежутке он пять лет возглавлял сборную Англии, один сезон – «Манчестер Сити», год – «Лестер» и семь месяцев был спортивным директором «Ноттс Каунти», покидая все эти должности при обстоятельствах, которые обычно не позволяют назвать человека национальным (заокеанским) достоянием.

И тем не менее, так казалось некоторое время, особенно после того, как он рассказал о своем раке поджелудочной железы и признал, что не собирается побеждать в борьбе с этой жестокой, неизбирательной болезнью.

Реакция Эрикссона на эту новость вышла за пределы спортивного пузыря. Это было напоминание о том, что, как бы ни был важен футбол, он понимал жизненные приоритеты. Ему всегда было комфортно в своей шкуре, но не каждый способен говорить так публично и излучать такой оптимизм, когда ему в глаза смотрит смерть. Не все хотят афишировать тот факт, что у них остались последние месяцы и недели.



Getty Images/Global Images Ukraine. Свен-Ёран Эрикссон

Он, конечно, никогда не думал об этом так. Он хотел попрощаться. И, будучи Свеном, он хотел сказать спасибо. В то время, когда интернет, футбол и социальные сети представляют собой довольно ужасную смесь, он, похоже, хотел принести что-то другое в дома совершенно незнакомых людей. В его посланиях были тепло и доброта.

И они отвечали ему взаимностью.

Если у Эрикссона и был список желаний, то управление «Ливерпулем» было в нем. Ему очень понравилось, когда клуб, за который он болел в детстве, пригласил его руководить «Ливерпулем» в благотворительном матче легенд против «Аякса» в марте. По его словам, это было «абсолютно прекрасно» – занять свое место на скамейке запасных «Энфилда».

Это лишь некоторые из недавних моментов, но в былые времена его присутствие в английском футболе воспринималось многими как оскорбление.

Джон Барнуэлл, представитель Ассоциации тренеров лиги, назвал «оскорблением» для своих членов, когда в 2001 году Футбольная ассоциация подтвердила, что пригласила неангличанина занять вакансию, оставленную после ухода Кевина Кигана. Гордон Тейлор, представитель Ассоциации профессиональных футболистов, обвинил ФА в «предательстве своего наследия». Печально известная колонка в Daily Mail пенилась тем, что английский футбол решил «продать наше право первородства вниз по фьорду нации из семи миллионов лыжников и метателей молота, которые проводят половину года в темноте».

Скорость, с которой эти мнения изменились, как только Англия начала побеждать под руководством нового тренера, была просто поразительной. Не то чтобы человек, о котором идет речь, казался слишком уж обескураженным.

«У Швеции был английский тренер (Джордж Рейнор) в 1958 году, когда они вышли в финал чемпионата мира», – сказал Эрикссон. «Почему бы шведу не возглавить Англию? Я прочитал книгу «Вторая по важности должность в стране», в которой рассказывается о тренерах сборной Англии с 1949 года по Кевина Кигана. В ней говорится, что все они в свое время были объявлены идиотами, даже сэр Альф Рэмси (тренер, выигравший чемпионат мира 1966 года), так что я знал, чего ожидать».

Временами он не справлялся с собой, в частности, когда за несколько месяцев до чемпионата мира 2006 года на встрече с богатым, по его мнению, бизнесменом он признался, что не прочь покинуть пост тренера сборной Англии и возглавить «Астон Виллу». «Фальшивый шейх» оказался репортером под прикрытием из News of the World.

Его мучило, что он не смог добиться ничего стоящего с так называемым «золотым поколением», в которое входили Майкл Оуэн, Дэвид Бекхэм, Рио Фердинанд, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Пол Скоулз и другие звезды того времени.

Да, победа 5:1 в Германии в 2001 году стоит в одном ряду с лучшими результатами Англии, но Эрикссон за вежливой улыбкой и совиными очками горел желанием соревноваться. Ему отчаянно хотелось большего, особенно когда на сцене появился ураган Руни и начал сдувать соперников с пути. Именно Эрикссон, как вы помните, сравнивал его с Пеле.



Getty Images/Global Images Ukraine. Свен-Ёран Эрикссон и Уэйн Руни

Однако в конечном итоге Эрикссон никогда не хотел, чтобы его определяли исключительно как футбольного тренера. Он вел кочевую жизнь, работая в Китае, Таиланде и Дубае, а также в национальных сборных Мексики и Кот-д'Ивуара.

Даже когда рак взял верх, он был полон решимости увидеть больше мира, исследовать новые места и расширить свои знания.

Его дом находился в Сунне, Швеция, и именно там он записал прощальное послание, которое прозвучало на прошлой неделе. «У меня была хорошая жизнь. Мы все боимся того дня, когда умрем, но жизнь – это тоже смерть», – сказал он.

Просматривать это сейчас – значит вспоминать об одном из его самых ярких даров: его исключительном спокойствии в самых сложных обстоятельствах. Его достоинство, его позитивность. Можно было бы простить его за то, что он слишком рано вышел на экраны. Но он все предусмотрел. В самом конце он улыбается.

«Надеюсь, вы запомните меня как позитивного парня, который старался сделать все, что мог», – сказал он. «Не сожалейте. Улыбайтесь. Спасибо за все – тренерам, игрокам, толпе, это было фантастически здорово. Берегите себя и берегите свою жизнь. И живите ею».

Дэниэл Тейлор, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух