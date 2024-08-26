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Англия
26 августа 2024, 14:51 | Обновлено 26 августа 2024, 15:24
2663
0

Умер легендарный экс-тренер сборной Англии

Свену-Ёрану Эрикссону было 76 лет

26 августа 2024, 14:51 | Обновлено 26 августа 2024, 15:24
2663
0
Умер легендарный экс-тренер сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Свен-Ёран Эрикссон

Сегодня, 26 августа в возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный шведский тренер Свен-Ёран Эрикссон.

Смерть Эрикссона не стала ни для кого неожиданностью. Еще в январе текущего года сообщалось о том, что у него последняя стадия рака поджелудочной железы, врачи давали ему максимум год.

Игровая карьера Эрикссона продолжалась всего 9 лет, он выступал на позиции защитника за ряд шведских клубов.

В качестве тренера Эрикссон известен, прежде всего, по работе с «Бенфикой» (1982 – 1984 и 1989 – 1992 годы), «Ромой» (1984 – 1987), «Фиорентиной» (1987 – 1989), «Сампдорией» (1992 – 1997), «Лацио» (1997 – 2000), сборной Англии (2001 – 2006) и «Манчестер Сити» (2007 – 2008).

«Бенфику» Эрикссон выводил в финал Лиги чемпионов 1990 года, где португальцы проиграли «Милану». «Лацио» в 2000 году тренер привел ко второму и пока что последнему чемпионству в Серии А.

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Свен-Ёран Эрикссон смерть рак сборная Англии по футболу Бенфика Рома Рим Фиорентина Сампдория Лацио Манчестер Сити
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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