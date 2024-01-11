У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год

Бывший главный тренер «Ромы», «Лацио», «Манчестер Сити» и сборной Англии Свен-Ёран Эрикссон рассказал, что у него выявлен неоперабельный рак поджелудочной железы. Из-за болезни 75-летний специалист в феврале 2023-го покинул пост спортивного директора «Карлстада».

«Все видят, что у меня не очень хорошая болезнь. Да, это рак. Но я постараюсь сражаться как можно дольше. Понимаю, что в лучшем случае проживу год, в худшем — меньше. Хотя в лучшем, может быть, и дольше. Врачи не могут быть уверены на сто процентов, они не могут назначить день.

Лучше не думать об этом, нужно обмануть мозг. Можно ходить вокруг, все время думая об этом, сидеть дома, выглядеть жалким и говорить, что тебе так не повезло. Но надо видеть позитивные моменты. Нельзя себя хоронить», — сказал Эрикссон радиостанции P1.

Напомним, что Эрикссон приводил «Лацио» к победам в чемпионате Италии и Суперкубке УЕФА. Вместе с «Гетеборгом» он становился победителем Кубка УЕФА и чемпионата Швеции. С «Бенфикой» он трижды выиграл чемпионат Португалии. В 2001–2006 годах Эрикссон тренировал сборную Англии, также специалист работал в «Манчестер Сити», «Лестере», сборных Мексики, Кот-д'Ивуара и других командах.