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  4. Заря сменила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 14:09 |
365
0

Заря сменила тренера. Известно, кто заменит Коваля

Исполнять обязанности главного тренера снова будет Младен Бартулович

26 августа 2024, 14:09 |
365
0
Заря сменила тренера. Известно, кто заменит Коваля
ФК Заря. Юрий Коваль

После разгромного поражения от львовского «Руха» (0:3) президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, опытный специалист продолжит работу в системе клуба, как это было ранее, а тренировать команду снова будет Младен Бартулович.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 4 матчах чемпионата.

Ранее сообщалось, что возглавить «Зарю» может главный тренер «Миная» Желько Любенович.

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Евгений Геллер Юрий Коваль Младен Бартулович Заря Луганск отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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