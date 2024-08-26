Заря сменила тренера. Известно, кто заменит Коваля
Исполнять обязанности главного тренера снова будет Младен Бартулович
После разгромного поражения от львовского «Руха» (0:3) президент луганской «Зари» Евгений Геллер освободил Юрия Коваля от исполнения обязанностей главного тренера клуба, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, опытный специалист продолжит работу в системе клуба, как это было ранее, а тренировать команду снова будет Младен Бартулович.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги «Заря» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 6 очков в 4 матчах чемпионата.
Ранее сообщалось, что возглавить «Зарю» может главный тренер «Миная» Желько Любенович.
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