Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»

Легенда сборной Польши и экс-игрок «Ромы» Збигнев Бонек оценил подписание «волками» украинского форварда Артема Довбика.

«Надо понять, стала ли «Рома» сильнее после летних трансферов. Довбик – это не звезда. Однако это хороший трансфер для Ромы. Довбик – физически сильный игрок, он подходит для Серии А. «Рома« нашла форварда, который умеет забивать голы, но он не звезда», – сказал Бонек.

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».