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  4. Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Италия
25 августа 2024, 01:22 |
1002
3

Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»

Збигнев Бонек оценил подписание «Ромой» Довбика

25 августа 2024, 01:22 |
1002
3
Легенда сборной Польши: «Довбик – не звезда. Этот трансфер для Ромы...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда сборной Польши и экс-игрок «Ромы» Збигнев Бонек оценил подписание «волками» украинского форварда Артема Довбика.

«Надо понять, стала ли «Рома» сильнее после летних трансферов. Довбик – это не звезда. Однако это хороший трансфер для Ромы. Довбик – физически сильный игрок, он подходит для Серии А. «Рома« нашла форварда, который умеет забивать голы, но он не звезда», – сказал Бонек.

2 августа римская «Рома» официально объявила о подписании 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из испанской «Жироны».

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Збигнев Бонек Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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romario1501
І це сказав нападник, який за 157 матчів (Ювентус, Рома) забив 31 гол))
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0
dimando560
Збігнев Бонек мабуть вигравав не один Піччі..)
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0
Stanislav Zabara
Це назвав НЕ зіркою Довбика той "легендарний" чувак, чиє ім'я 99% читачів взагалі вперше чують! До речі, той вусатий тарган грав у футбол 36 років тому... Таааааак! Дуже авторитетна думка!
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0
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