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Премьер-лига
Колос Ковалевка
26.08.2024 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 02:59 |
13
0

Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Пришло время одной из команд зацепиться за первую победу в этом розыгрыше

26 августа 2024, 02:59 |
13
0
Колос – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В понедельник, 26 августа, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Колос


В новый сезон ковалевский «Колос» заходит во главе с главным тренером Александром Поздеевым, котором доверили спасать команду в кризисном положении по ходу прошлого сезона. Однако Ярослав Вишняк уже давно не управляет основным составом «колосков» напрямую, но «его дело» все еще живет. Голевая засуха никак не покинет Ковалевку, хотя к этому были предпосылки, когда сезон только начинался.

Во время текущего трансферного окна «Колос» пытался не потерять ключевых футболистов, однако уход Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер» был вопросом решенным, как и завершение карьеры Вадимом Милько или же истечение сроков аренды Дмитрия Топалова и Андрея Тотовицкого. В итоге, остался только Валерий Бондаренко для центра обороны, к которому также из «Шахтера» присоединился Эдуард Козик, а Игорь Харатин, Максим Третьяков и Даниил Алефиренко должны были усилить центр поля.

Однако это все лишь на бумаге, тогда как на практике результаты команды из Ковалевки неутешительные. Ни одной победы, две ничьих и вылет из Кубка Украины посреди прошлой недели по итогу домашней серии пенальти против «Оболони». Единственный плюс в этой истории состоит в том, что у «колосков» было на сутки больше для восстановления, чем у «пивоваров», что, с учетом ротации состава, не так уж и плохо.

Впрочем, сезон только стартовал, а «Колосу» уже нужен тайм-аут. Необходимо трезво оценить ситуацию и не повторить опыт с тем же Вишняком, которого просто передержали в должности в ущерб результатам. А то эти два очка против «Оболони» (2:2) и «Ингульца» (0:0) могут случайно оказаться вполне неплохим результатом.

Верес


Два сезона подряд ровенский «Верес» принимал участие в плей-офф борьбы за выживание, что, наверняка, не устраивает руководителей амбициозного проекта. Именно поэтому «красно-черные» в текущее трансферное окно без дела не сидели и попробовали одновременно и разгрузить состав, и найти кого-то нового из подходящих под игровой рисунок Олега Шандрука исполнителей. Сделать это в условиях скромных финансовых возможностей, очевидно, непросто.

Большинство новичков «Вереса» – свободные агенты и, в меньшей степени, арендованные футболисты. Кроме нападающего Самуэля Нонго, за которого заплатили 100 тыс. евро турецкому «Адана Демирспор», но в деле этого исполнителя никто еще не видел. Впрочем, как и побед ровенчан в чемпионате. С этим у них все по-прежнему идет туго.

У «Вереса» также был матч Кубка посреди прошлой недели и достаточно успешный – «Металлист 1925» только назначил Патрика ван Леувена, и уже в первой игре его огрели разгромом представители УПЛ (4:0). Небольшой бонус для команды, которая до этого забила за три матча один гол, хотя и в ворота «Динамо» (1:2), а также набрала один балл, пусть и после ничьей против «Карпат».

Важно отметить, что все три матча чемпионата до этого команда Шандрука играла дома, а теперь проведет первый выезд сезона рамках чемпионата. Опыт прошлого сезона подсказывает, что у «Вереса» без родных фанатов могут быть серьезные проблемы. На то он и народный клуб.

История встреч


Футбольные пути «Колоса» и «Верес» ранее пересекались 11 раз в рамках Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, а также Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Ковалевки – 9 успешных матчей против одной победы «красно-черных» и еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 20:7. Крупнейшая победа «Колоса» – 3:0 (2015), «Вереса» – 2:1 (2016). Команды в последний раз играли в конце февраля этого года, когда голы Андрея Цурикова и Гитиса Паулаускаса принесли победу «колоскам» на ровенском «Авангарде» (2:0).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 40-летняя Анастасия Романюк из Ивано-Франковска, которая на своем счету имеет уже 24 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрилецкая и Тарас Клименко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Панчишиным, которому будет помогать Сергей Приступа. У Романюк есть опыт проведения матча с участием «Колоса» – 2 победы, 1 ничья, тогда как с «Вересом» она пересекалась пять раз – 1 победа, 4 поражения.

Ориентировочные составы


«Колос»: Горох – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка – Ориховский, Демченко – Алефиренко, Гагнидзе, Ильин – Безбородько.

«Верес»: Кожухарь – Морозко, Вовченко, Мельник, Протасевич – Дахновский, Яго, Кучеров, Шарай – Степанюк – Мрвальевич.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в матче с участием «Колоса» вновь будет не до голов.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
26 августа 2024 -
18:00
Верес
ТМ 2.0

26 августа, понедельник

«Колос» – «Верес»
с. Ковалевка. «Колос». 18:00
Прямая ТВ-трансляция – УПЛ ТВ
КОЛОС – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз от Sport.ua - 1:0
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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