Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
Подопечные Александра Поздеева снова не сумели одержать победу
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Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Колос» – «Верес» – 0:1
Гол: Шарай, 54
Предупреждение: Яго (68)
«Колос»: Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский (Салабай, 60), Велетень (Третьяков, 73), Ильин (Криворучко, 60), Безбородько (Паулаускас, 60)
«Верес»: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Протасевич, 82), Яго, Куция (Кучеров, 61), В. Шарай (Клец, 88), Луан (Дахновский, 61), Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич, 61)
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Стадион: «Колос» (Ковалевка)
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