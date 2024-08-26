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  4. Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
Премьер-лига
Колос Ковалевка
26.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 20:01 | Обновлено 26 августа 2024, 20:06
342
1

Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос

Подопечные Александра Поздеева снова не сумели одержать победу

26 августа 2024, 20:01 | Обновлено 26 августа 2024, 20:06
342
1
Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос
НК Верес

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Верес» – 0:1

Гол: Шарай, 54

Предупреждение: Яго (68)

«Колос»: Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский (Салабай, 60), Велетень (Третьяков, 73), Ильин (Криворучко, 60), Безбородько (Паулаускас, 60)

«Верес»: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Протасевич, 82), Яго, Куция (Кучеров, 61), В. Шарай (Клец, 88), Луан (Дахновский, 61), Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич, 61)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Верес отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Gargantua81
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