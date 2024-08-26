Победный гол Шарая. Верес в Ковалевке минимально переиграл Колос

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Верес» – 0:1

Гол: Шарай, 54

Предупреждение: Яго (68)

«Колос»: Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский (Салабай, 60), Велетень (Третьяков, 73), Ильин (Криворучко, 60), Безбородько (Паулаускас, 60)

«Верес»: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Протасевич, 82), Яго, Куция (Кучеров, 61), В. Шарай (Клец, 88), Луан (Дахновский, 61), Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич, 61)

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Стадион: «Колос» (Ковалевка)

КОЛОС - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА