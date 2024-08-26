Колос Ковалевка

В понедельник, 26 августа, в селе Ковалевка Киевской области на стадионе «Колос» состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и ровенский «Верес».

Стартовый свисток рефери Анастасии Романюк из Ивано-Франковска прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Пути «Колоса» и «Верес» ранее пересекались 11 раз в рамках УПЛ, Первой и Второй лиг, а также Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу клуба из Ковалевки – 9 успешных матчей против одной победы «красно-черных», еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 20:7.

Крупнейшая победа «Колоса» – 3:0 (2015), а «Вереса» – 2:1 (2016).

Команды в последний раз играли друг с другом в конце февраля этого года, когда голы Андрея Цурикова и Гитиса Паулаускаса принесли победу «Колосу» на ровенском «Авангарде» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.