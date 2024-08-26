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Премьер-лига
Колос Ковалевка
26.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 22:52 |
116
1

Колос – Верес – 0:1. Первая победа в сезоне для банды Шандрука. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ

26 августа 2024, 22:52 |
116
1
Колос – Верес – 0:1. Первая победа в сезоне для банды Шандрука. Видеообзор
УПЛ

В понедельник, 26 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Колос» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Колос». Победу в матче одержали гости со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Победный гол на 54-й минуте забил Владислав Шарай. Для подопечных Олега Шандрука эта победа стала первой в новом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Верес» – 0:1

Гол: Шарай, 54

Видеообзор матча

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Gargantua81
банда Шандрук?
это должно выглядеть оригинально?
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