Колос Ковалевка

В понедельник, 26 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Колос» и «Верес».

Команды встретились на стадионе «Колос». Победу в матче одержали гости со счетом 1:0.

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Победный гол на 54-й минуте забил Владислав Шарай. Для подопечных Олега Шандрука эта победа стала первой в новом сезоне УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Колос» – «Верес» – 0:1

Гол: Шарай, 54

Видеообзор матча