Колос Ковалевка

26.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига26 августа 2024, 22:52 |
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Колос – Верес – 0:1. Первая победа в сезоне для банды Шандрука. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 4-го тура УПЛ
26 августа 2024, 22:52 |
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В понедельник, 26 августа, состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Колос» и «Верес».
Команды встретились на стадионе «Колос». Победу в матче одержали гости со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Победный гол на 54-й минуте забил Владислав Шарай. Для подопечных Олега Шандрука эта победа стала первой в новом сезоне УПЛ.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Колос» – «Верес» – 0:1
Гол: Шарай, 54
Видеообзор матча
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
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