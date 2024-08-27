ШАНДРУК: «Когда Шарай сам побежал к воротам, я верил, что он забьет»
И.о.главного тренера Вереса поделился эмоциями после победы над Колосом
Исполняющий обязанности главного тренера ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после первой победы в новом чемпионате – над ковалевским Колосом (1:0).
«Мы впервые победили Колос в матче Украинской Премьер-лиги, и я счастлив. В первую очередь – рад за наших футболистов. Они творят историю, и я им за это благодарен.
Когда Владислав Шарай на старте второго тайма начал набирать скорость в центре поля и сам побежал к воротам, я верил, что он забьет. Это уже третий мяч для него в этом сезоне, и это тоже очень радует.
В конце матча Колос несколько прижал нас к своим воротам. Разумеется, где-то на подсознательном уровне мы оберегали победный счет. Конечно, не хочется так низко зажиматься в собственной штрафной. Никто этого действительно не хотел. Но психология – большая штука. И подсознательно мы все равно больше думали не о собственных атаках, а о сохранении счета.
Мы победили в двух матчах подряд. Это придает позитив. Завтра ребята отдохнут, а со среды мы начинаем подготовку к игре с Левым Берегом. Понимаем, что в домашних стенах должны порадовать собственных болельщиков».
События матча
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