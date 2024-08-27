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Премьер-лига
Колос Ковалевка
26.08.2024 18:00 – FT 0 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
27 августа 2024, 04:41 | Обновлено 27 августа 2024, 05:30
61
0

ШАНДРУК: «Когда Шарай сам побежал к воротам, я верил, что он забьет»

И.о.главного тренера Вереса поделился эмоциями после победы над Колосом

27 августа 2024, 04:41 | Обновлено 27 августа 2024, 05:30
61
0
ШАНДРУК: «Когда Шарай сам побежал к воротам, я верил, что он забьет»
ФК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского Вереса Олег Шандрук поделился эмоциями после первой победы в новом чемпионате – над ковалевским Колосом (1:0).

«Мы впервые победили Колос в матче Украинской Премьер-лиги, и я счастлив. В первую очередь – рад за наших футболистов. Они творят историю, и я им за это благодарен.

Когда Владислав Шарай на старте второго тайма начал набирать скорость в центре поля и сам побежал к воротам, я верил, что он забьет. Это уже третий мяч для него в этом сезоне, и это тоже очень радует.

В конце матча Колос несколько прижал нас к своим воротам. Разумеется, где-то на подсознательном уровне мы оберегали победный счет. Конечно, не хочется так низко зажиматься в собственной штрафной. Никто этого действительно не хотел. Но психология – большая штука. И подсознательно мы все равно больше думали не о собственных атаках, а о сохранении счета.

Мы победили в двух матчах подряд. Это придает позитив. Завтра ребята отдохнут, а со среды мы начинаем подготовку к игре с Левым Берегом. Понимаем, что в домашних стенах должны порадовать собственных болельщиков».

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Верес).
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Верес Ровно Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Шарай Колос Ковалевка Колос - Верес пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Верес
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