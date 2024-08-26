ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал лидера Фиорентины

«Ювентус» официально сообщил о подписании вингера «Фиорентины» и сборной Аргентины Нико Гонсалеса. Контракт рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

По информации СМИ, формула трансфера – аренда на один год с обязательным выкупом. За аренду Гонсалеса «Ювентус» заплатит 8,4 миллиона евро, за выкуп – 28,1 миллиона. Три года назад «Фиорентина» приобрела Гонсалеса у «Штутгарта» за 24,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне на счету 26-летнего аргентинца 16 голов и 5 ассистов в 44 матчах за флорентийский клуб во всех турнирах. Гонсалес провел 39 матчей за сборную Аргентины и отличился 5 голами.