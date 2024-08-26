Стала известна оценка Довбика за фиаско Ромы в Серии А на Стадио Олимпико

В воскресенье, 25 августа, состоялся матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Эмполи».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». «Волки» неожиданно проиграли 1:2.

Новичок «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Артем провел первый матч на легендарном стадионе «Стадио Олимпико», но голом так и не отметился. После завершения матча авторитетный статистический портал WhoScored поставил Довбику оценку 6.2 за этот поединок.

Героем поединка был признан вратарь «Эмполи» Васкес (8.0), который в этом матче совершил шесть сейвов.

Оценки матча Рома – Эмполи

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