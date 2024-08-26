ВИДЕО. Динамо прибыло в Австрию на матч Q4 ЛЧ против РБ Зальцбург
Киевлянам надо ликвидировать гандикап, полученный соперником в первой игре
Киевское Динамо прибыло из польского Люблина в австрийский Зальцбург на матч квалификации Лиги чемпионов.
27 августа в 22:00 пройдет ответная игра 4-го раунда квалификации ЛЧ, в котором встретятся «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев.
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В первом матче в польском городе Люблин победу одержала австрийская команда (2:0), и киевлянам надо ликвидировать гандикап.
В Лиге чемпионов Динамо сначала разгромило Партизан Белград (6:2, 3:0), а затем нанесло поражение шотландскому Рейнджерс (1:1, 2:0).
ВИДЕО. Динамо прибыло в Австрию на матч Q4 ЛЧ против РБ Зальцбург
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