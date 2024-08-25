Рубикон Марино Пушича

4-й тур украинской Премьер-лиги начался с сенсационного результата и матча, в котором было забито сразу семь мячей. Пожалуй, если не упоминать о неожиданности, а просто констатировать тот факт, что «Шахтер» забил «Александрии» трижды, то любой болельщик, который не имел возможности увидеть поединок и не знает его счет, с легкостью сказал бы, что этой форы хватило «горнякам» для убедительной победы. Но на деле все получилось совсем иначе – несмотря на преимущество на табло (2:0), которое у них было к середине первого тайма, подопечные Марино Пушича проиграли команде Руслана Ротаня со счетом 3:4.

Этот результат вряд ли может оставить равнодушным всех, кто старается активно следить за перипетиями в украинской Премьер-лиге. Впрочем, характеризовать его можно лишь как очевидное фиаско «Шахтера», других формулировок и обозначений здесь просто быть не должно. Да и вообще «горняки» смотрелись настолько слабо и разбалансированно, что некоторые эксперты (например, экс-форвард «Александрии» Сергей Чуйченко) пришли к выводу, что давно не видели настолько беспомощную версию «Шахтера» как накануне днем.

ФК Шахтер Донецк

Что правда, главный тренер «Шахтера» Марино Пушич в своем послематчевом комментарии изрядно удивил, когда заявил буквально следующее: «Один момент все изменил – и это первый мяч «Александрии». Мы играли прекрасно, я был доволен всем, что было на поле до первого гола противника. Потом мы пропустили еще раз, это был невероятный по исполнению мяч. Мы сами виноваты в своих проблемах».

А затем боснийский специалист добавил на пресс-конференции еще и такое: «Когда вы играете в такой замечательный футбол, как мы сыграли в первой половине встречи, имея преимущество 2:0, и после делаете из ничего подарки сопернику, таким образом вы также предоставляете им возможность перевернуть игру в плане морали. И когда происходит что-то подобное – вы играете фантастически, побеждаете со счетом 2:0, полностью контролируете игру и потом ошибаетесь таким образом, – в таком случае давайте не будем говорить о Лиге чемпионов. И если это происходит, конечно, не обошлось без везения, но и его нужно заслужить. После этого вы пропускаете гол с расстояния в 25 метров, ударом издалека, и, как следствие, должны начинать все с самого начала. И мы были настроены на вторую половину встречи, хотя это сложно, когда вы побеждаете 2:0, видеть потом на табло 2:2, это будет вызывать у вас настоящее удивление, это действительно сложно для вашей команды».

Сложно сказать, о каком «прекрасном» или «замечательном» футболе со стороны «Шахтера» идет речь, равно как и зачем Пушич акцентировал внимание на голе с «расстояния в 25 метров», автором которого оказался александриец Калюжный… В конце концов, два первых мяча «горняков» были не менее фартовыми, чем второй гол «Александрии», а вот, например, о первом взятии ворот своей команды, когда в защите откровенно «наварил» Азаров Пушич почему-то предпочел умолчать…

Равно как ни слова Пушич не сказал и о весьма сложном вхождении «Шахтера» в сезон-2024/25. После триумфальной выездной победы над «Ворсклой» (5:0) в первом туре УПЛ многие эксперты едва ли не сразу же «отдали» очередной чемпионский титул в руки «горняков», однако почти вслед за этим с командой Пушича начали происходить необъяснимые вещи: сперва последовало алогичное во всех смыслах поражение от «Полесья» (0:1) во втором туре, затем случилась крайне непростая победа над абсолютным дебютантом турнира «Левым Берегом» (1:0), который показал на фоне «горняков» весьма неплохой футбол и мог рассчитывать на значительно лучший итоговый результат, а в четвертом туре произошло это самое фиаско от «Александрии»…

Марино Пушич не зря заговорил о Лиге чемпионов. Боснийский тренер понимает, что судьба его дальнейшего пребывания в клубе напрямую зависит от качества игры и результатов «горняков» в этом престижном общеевропейском турнире. В минувшем сезоне босниец сменил во главе команды нидерландца Патрика ван Леувена именно в момент, когда «Шахтер» сперва неожиданно проиграл в чемпионате «Ворскле» (1:2), а затем каким-то чудом, проявив выдающийся характер и волю к победе, вырвал три очка в Лиге чемпионов на выезде против «Антверпена» (3:2).

Поговаривали, что в значительной степени решение об увольнении ван Леувена собственник и президент «горняков» Ринат Ахметов принял после проигрыша «Ворскле», а валидольный еврокубковый вояж в Бельгию лишь укрепил босса «оранжево-черных» в мысли, что такой футбол ему больше не нужен, и команда нуждается в срочной смене наставника.

ФК Шахтер Донецк

Чуть раньше по похожему сценарию решалась судьба дальнейшего пребывания на тренерском мостике первой команды «Шахтера» Игора Йовичевича. Несмотря на то, что хорват сумел выиграть с «горняками» золото УПЛ-2022/23, контракт с наставником был расторгнут, так как топ-менеджмент донецкого клуба не увидел в дальнейшем сотрудничестве с Игором стратегической перспективы. Если же снова опираться на слухи и кулуарные разговоры, то судьба Йовичевича была решена еще в середине марта 2023-го, когда «Шахтер» по всем статьям был разбит в Роттердаме в рамках поединка плей-офф Лиги Европы «Фейеноордом» (1:7).

Выражаясь фигурально, оба коуча, которые работали с «Шахтером» перед Пушичем (мимолетное восхождение на тренерский мостик Дарио Срны во внимание брать не будем) в какой-то момент, сами того не понимая, перешли своеобразный Рубикон, который в дальнейшем напрямую сказался на их сотрудничестве с донецким клубом. Йовичевичу не простили фиаско в Нидерландах, которое увидела вся Европа, а ван Леувена просто решили не задерживать в клубе надолго, так как результаты на старте минувшего сезона были настолько пестрыми, как раскраска самого экзотического и необычного вида попугаев из тропических лесов Амазонки.

В связи с этим, сам по себе напрашивается вопрос: а не станет ли для Марино Пушича вчерашнее поражение от «Александрии» своеобразным Рубиконом, который ранее стоил работы в «Шахтере» Игору Йовичевичу и Патрику ван Леувену? Причем речь здесь может и не идти о сиюминутной отставке, однако как минимум Ринат Ахметов уже сейчас может задуматься о целесообразности начала активных поисков нового главного тренера для своего любимого футбольного детища.

Скорее всего, ожидать скорой расправы над Пушичем не стоит, даже несмотря на то, что в четырех матчах нового сезона УПЛ «горняки» под руководством Марино успели проиграть уже ровно столько раз, как и во всем предыдущем чемпионате с боснийцем во главе. Очевидно, тренеру дадут возможность исправить ситуацию и показать свои таланты на групповой стадии Лиги чемпионов, однако если там дела «горняков» также пойдут неважно, то автор этих строк не поставил бы и ломаного гроша на то, что Пушич доработает этот сезон во главе «оранжево-черных» до конца.

Дело в том, что это раньше Ринат Ахметов был привыкшим к длительному сотрудничеству с одним и тем же наставником. Эпоха Мирчи Луческу, а затем стабильно успешные три сезона с Паулу Фонсекой привели к тому, что президент «Шахтера», как казалось многим, просто разучился быстро расставаться с тренерами «горняков». Однако, как доказали кейсы как минимум Йовичевича и ван Леувена, в последнее время в логике кадровых решений Ахметова начали происходить тектонические перемены, и сейчас собственник «Шахтера» опять не готов подолгу терпеть откровенные неудачи, пускай даже ему со всех сторон и будут рассказывать о «прекрасном» и даже «замечательном» футболе команды.

Главная проблема Пушича, равно как и Сергея Палкина с Дарио Срной, заключается в том, что президент «Шахтера» довольно давно и серьезно находится в футбольной теме. Он очень хорошо понимает, как развивается футбол в Украине и на континенте, какую отдачу он, как владелец, в праве ожидать от инвестиций, сделанных в усиление состава, а также без особого труда способен самостоятельно определить с какой степенью эффективности справляется с возложенными на него задачами главный тренер. И если Ахметову покажется, что результаты команды не соответствуют тому, что должно быть с учетом нынешних обстоятельств, то вряд ли кто-то окажется способен защитить позиции Пушича. Даже такая легенда как Дарио Срна, являющийся человеком, который, по сути, и пролоббировал назначение боснийца в стан «оранжево-черных».

ФК Шахтер Донецк

Поэтому наблюдать за «Шахтером» в самом ближайшем будущем будет крайне интересно. Заслуги Марино Пушича в минувшем сезоне уже давно забыты, и прямо сейчас на авансцену выходят последние результаты, которые в аспекте предстоящего старта в Лиге чемпионов, выглядят откровенно настораживающими. Да, этим летом «горняки» пока не делали настолько значимых трансферов, как 12-миллионные переходы Кевина или Марлона Гомеса, однако и команда на бумаге не выглядит ослабевшей в сравнении с прошлым чемпионатом, чтобы этим объяснялись последние неудачи.

И Марино Пушич может сколько угодно читать мантры про красивый и качественный футбол, который якобы демонстрируют его подопечные, только вот все равно главным мерилом его работы останется результат и «осадок» от некоторых матчей. Прямо сейчас есть ощущение, что фиаско против «Александрии», когда «горняки» умудрились разбазарить преимущество в счете в два мяча и допустили такое количество индивидуальных ошибок, что хватило бы на добрый десяток поединков, в будущем может оказаться для боснийского тренера таким же судьбоносным, как в свое время «Фейеноорд» для Йовичевича или «Ворскла» для ван Леувена. Главное помнить, что некоторые кадровые решения в «Шахтере» происходят со сдвигом во времени, но обязательно с учетом всех прежних «заслуг»…