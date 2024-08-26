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  4. Европейский клуб приобретет лидера Кривбасса за 1 миллион евро
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 15:41 |
2942
0

Европейский клуб приобретет лидера Кривбасса за 1 миллион евро

Принс Аду продолжит карьеру в «Виктории» Пльзень

26 августа 2024, 15:41 |
2942
0
Европейский клуб приобретет лидера Кривбасса за 1 миллион евро
ФК Кривбасс. Принс Аду

«Виктория» Пльзень подпишет ганского нападающего «Кривбасса» Принса Аду, сообщает анонимный Telegram-канал «Футбол Украины».

По информации источника, чешский клуб заплатит за 20-летнего футболиста 1 миллион евро.

Интересно, что «Кривбасс» играл против «Виктории» в нынешней квалификации Лиги Европы, но уступил с общим счетом 1:3. Единственный гол криворожан забил именно Принс Аду.

В сезоне 2023/24 Принс Аду провел 12 матчей в Украинской Премьер-лиге, отметившись 2 забитыми мячами. В этой кампании на его счету 1 гол в 3 матчах УПЛ.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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