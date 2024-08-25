ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля

В первенстве Украины среди любителей голкипер киевского клуба «Rebel» Максим Бабийчук отметился в воротах «Зирки» из Кропивницкого ударом с собственной половины поля.

Отметим, что это был единственный и соответственно победный гол в матче.

ФК «Rebel» набрал первые очки в любительском первенстве.

Максим Бабийчук ранее играл за «Верес», винницкую «Ниву» и другие профессиональные клубы.