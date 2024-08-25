Чемпионат Украины25 августа 2024, 13:34 |
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ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
Максим Бабийчук поразил ворота «Зирки» из Кропивницкого
25 августа 2024, 13:34 |
4535
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В первенстве Украины среди любителей голкипер киевского клуба «Rebel» Максим Бабийчук отметился в воротах «Зирки» из Кропивницкого ударом с собственной половины поля.
Отметим, что это был единственный и соответственно победный гол в матче.
ФК «Rebel» набрал первые очки в любительском первенстве.
Максим Бабийчук ранее играл за «Верес», винницкую «Ниву» и другие профессиональные клубы.
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