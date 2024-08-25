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  4. ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
Чемпионат Украины
25 августа 2024, 13:34 |
4535
0

ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля

Максим Бабийчук поразил ворота «Зирки» из Кропивницкого

25 августа 2024, 13:34 |
4535
0
ВИДЕО. Украинский вратарь забил победный гол со своей половины поля
ФК Верес. Максим Бабийчук

В первенстве Украины среди любителей голкипер киевского клуба «Rebel» Максим Бабийчук отметился в воротах «Зирки» из Кропивницкого ударом с собственной половины поля.

Отметим, что это был единственный и соответственно победный гол в матче.

ФК «Rebel» набрал первые очки в любительском первенстве.

Максим Бабийчук ранее играл за «Верес», винницкую «Ниву» и другие профессиональные клубы.

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Зирка Кропивницкий видео голов и обзор аматорский футбол
Владимир Клепач Источник: ФК Зирка
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