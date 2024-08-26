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Португалия
26 августа 2024, 15:13 | Обновлено 26 августа 2024, 15:19
380
0

Роналду признался, как уйдет из сборной Португалии

Криштиану готовится к важному решению в карьере

26 августа 2024, 15:13 | Обновлено 26 августа 2024, 15:19
380
0
Роналду признался, как уйдет из сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что уже планирует завершение карьеры в национальной команде.

«Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды, — это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное», – заявил 39-летний Роналду в интервью телеканалу NOW.

Ранее в Португалии оценили нынешнюю форму Криштиану Роналду.

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сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: A Bola
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