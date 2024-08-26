Роналду признался, как уйдет из сборной Португалии

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» из Эр-Рияда и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что уже планирует завершение карьеры в национальной команде.

«Я безмерно горжусь тем, что представляю цвета своей национальной команды, — это мечта! Поэтому, когда я решу покинуть сборную Португалии, я никого заранее не предупрежу. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное», – заявил 39-летний Роналду в интервью телеканалу NOW.

Ранее в Португалии оценили нынешнюю форму Криштиану Роналду.