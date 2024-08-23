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  4. «Уже не тот, каким был 10 лет назад». В Португалии оценили форму Роналду
Португалия
23 августа 2024, 10:43 | Обновлено 23 августа 2024, 10:49
95
0

«Уже не тот, каким был 10 лет назад». В Португалии оценили форму Роналду

Роберто Мартинес – о капитане сборной

23 августа 2024, 10:43 | Обновлено 23 августа 2024, 10:49
95
0
«Уже не тот, каким был 10 лет назад». В Португалии оценили форму Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказал мнение о нынешнем состоянии нападающего команды и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

«Двери в сборную для него всегда открыты. Для нас важно, что Криштиану играет за свой клуб, что он активен. Мы следим за ним, как и за остальными игроками. Он – наш капитан. Его физические данные очень хорошие, а настрой важен для команды.

Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.

Мы оцениваем Криштиану так же, как других игроков. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе», – заявил Мартинес.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.

В четверг, 22 августа, 39-летний Криштиану Роналду забил гол за «Аль-Наср» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Раеда» (1:1).

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес
Юрій Остроумов Источник: A Bola
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