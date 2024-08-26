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  4. Денис БОЙКО: «Я постоянно играл в Динамо, а потом пришел Луческу»
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 16:04 |
1287
0

Денис БОЙКО: «Я постоянно играл в Динамо, а потом пришел Луческу»

Голкипер – о сотрудничестве с Мирчей Луческу

26 августа 2024, 16:04 |
1287
0
Денис БОЙКО: «Я постоянно играл в Динамо, а потом пришел Луческу»
ФК Динамо. Денис Бойко

Бывший голкипер «Динамо» Киев Денис Бойко вспомнил, как он потерял игровую практику в составе киевлян после того, как команду возглавил Мирча Луческу:

«Я постоянно играл, а потом пришел Луческу, и мы с ним переговорили. Он сказал, что привык иметь голкипера №1 и человека, который тренируется и понимает, что он второй выбор. Но этот человек, который тренируется, должен быть полностью сосредоточен и готов в случае чего подменить №1.

Это очень откровенно и справедливо в отношении вратарей. Ты уже как игрок, или принимаешь эти рамки, или ищешь другой клуб, если не согласен с его позицией».

Ранее сообщалось о том, что Бойко может продолжить карьеру в «Металлисте».

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Денис Бойко Динамо Киев Мирча Луческу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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