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  4. Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
Украина. Первая лига
23 августа 2024, 11:48 |
1163
0

Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге

Денис Бойко заинтересовал харьковский «Металлист»

23 августа 2024, 11:48 |
1163
0
Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге
ФК Динамо Киев. Денис Бойко

Харьковский «Металлист», выступающий в Первой лиге (второй дивизион Украины), интересуется вратарем Денисом Бойко, сообщает издание «Динамомания».

Напомним, 36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины (7 матчей) с лета 2024 года находится в статусе свободного агента после ухода из «Полесья».

В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за житомирский клуб, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Денисом Бойко интересуется казахский «Ордабасы».

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Денис Бойко Металлист Харьков трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Динамо Киев свободный агент
Дмитро Вербинський Источник: Динамомания
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