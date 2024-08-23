Экс-кипер сборной Украины и Динамо может продолжить карьеру в Первой лиге

Харьковский «Металлист», выступающий в Первой лиге (второй дивизион Украины), интересуется вратарем Денисом Бойко, сообщает издание «Динамомания».

Напомним, 36-летний экс-футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины (7 матчей) с лета 2024 года находится в статусе свободного агента после ухода из «Полесья».

В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за житомирский клуб, пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Денисом Бойко интересуется казахский «Ордабасы».