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US Open
26 августа 2024, 00:01 | Обновлено 26 августа 2024, 00:29
284
0

Два национальных рекорда, скандальный Синнер и большой шанс украинок

Превью к US Open 2024

26 августа 2024, 00:01 | Обновлено 26 августа 2024, 00:29
284
0
Два национальных рекорда, скандальный Синнер и большой шанс украинок
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

144-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису традиционно состоится в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Соревнования пройдут на 17 кортах, включая три основных арены: Стадион Артура Эша, Стадион Луи Армстронга и Grandstand.

Спортсмены будут сражаться за рекордный призовой фонд – 75 миллионов долларов США. Участники первого раунда основы в одиночном разряде получат за участие по 100 тысяч долларов, победители сорвут куш в размере $3,6 млн.

Не сыграет на US Open 2024 четырехкратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Испанец пока не решил, когда завершит карьеру, но многие считают, что он уйдет после Кубка Лейвера в сентябре.

Стоит отметить, что в этом году американские болельщики не увидят на кортах Нью-Йорка традиционного турнира колясочников, так как некоторые игроки вместо этого будут участвовать в Паралимпийских играх в Париже.

Мужчины

Основные подводящие турниры

ATP 500 Вашингтон. Финал
Себастьян Корда – Флавио Коболли – 4:6, 6:2, 6:0

ATP Masters 1000 Монреаль. Финал
Алексей Попырин – Андрей Рублев – 6:2, 6:4

ATP Masters 1000 Цинциннати. Финал
Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо – 7:6(4), 6:2

После парижской Олимпиады золотой медалист и действующий чемпион US Open Новак Джокович взял время на отдых перед заключительным мейджором сезона, где он может завоевать свой 25-й титул Grand Slam. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер не играл во Франции из-за болезни, но вернулся к старту соревнований в Монреале. Там у него получилось не очень удачно, итальянец в 1/4 финала проиграл Андрею Рублеву. «Нейтральный» теннисист в итоге дошел до финала, где уступил главной сенсации – Алексею Попырину. Кроме победы над Рублевым австралиец на пути в финал остановил Шелтона, Димитрова, Хуркача и Корду – титул абсолютно заслуженный.

Синнер разыгрался уже в Цинциннати, где ему удалось взять реванш у Рублева, а также выдать трехчасовую битву с Александром Зверевым в полуфинале и переиграть американца Фрэнсиса Тиафо в финале. После этого появилась информация о том, что весной Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста во время Мастерса в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала. Теннисисту удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм по вине физиотерапевта, который перед массажем обработал свои раны на руках спреем, в состав которого входил клостебол.

Наказание вышло очень условным: минус 400 рейтинговых очков и 320 тысяч долларов призовых за выступление в Индиан-Уэллсе. Ситуация непростая, и если бы на месте итальянца был обычный теннисист, то избежать длительного бана ему бы точно не удалось. Итальянец сумел вырулить за счет наличия практически неограниченных ресурсов и того, что его представляли лучшие юристы в этом деле. По словам специалистов, ошибка физиотерапевта обошлась Яннику в полмиллиона долларов. Неудивительно, что в команде итальянца уже состоялась кадровая чистка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Если вернуться к игре на корте, то чемпион двух последних турниров Grand Slam Карлос Алькарас после завоевания серебряной медали в Париже практически не был заметен на американском харде. В Монреале испанец не играл вообще, а в Цинциннати с ним разобрался 37-летний Гаэль Монфис. В том матче Алькарас потерял контроль над своими эмоциями и разбил ракетку, чего за ним раньше не замечалось. Муж Элины Свитолиной после этого еще и выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке, заявив, что подходит к Открытому чемпионату США в отличной форме. На одной из тренировок перед US Open Алькарас еще и повредил лодыжку на, но позже заявил, что с ним все впорядке.

US Open

Результаты жеребьевки в этом году наверняка порадовали фанатов Новак Джоковича, ведь Алькарас оказался в другой половине турнирной сетки с Синнером. Туда же отправился и Даниил Медведев, который знает, как обыгрывать серба в Нью-Йорке.

Первая четверть выглядит очень конкурентной. В компании Синнера и Медведева оказались Стефанос Циципас, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Артур Фис, Флавио Коболли и другие.

Во второй четверти к Алькарасу попали Хуберт Хуркач, Алекс де Минаур, Себастьян Корда, Маттео Арнальди, Джек Дрэйпер. Уже во втором раунде Карлос может сразиться с канадцем Денисом Шаповаловым.

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В верхней части нижней половины сетки, как это часто бывает, наибольшая интрига. Здесь находятся Александр Зверев, Каспер Рууд, Тэйлор Фритц, Хольгер Руне, Лоренцо Музетти и многие теннисисты, которые могут создать им конкуренцию. Если вы следите за Монфисом, то Гаэль начнет выступления матчем с экс-восьмой ракеткой мира Диего Шварцманом, который преодолел квалификацию. Аргентинец планирует завершить карьеру в феврале 2025-го, но пока в строю. В случае выхода во второй круг муж Элины Свитолиной, вероятно, сразится с восьмым сеяным Руудом.

В нижней четверти кроме Джоковича есть Попырин, Рублев, Григор Димитров, Иржи Легечка, а также Фрэнсис Тиафо. В первом круге прошлогодний полуфиналист Бен Шелтон сразится против чемпиона US Open 2020 Доминика Тима – очень яркая вывеска для матча такой ранней стадии.

Букмекеры считают главными фаворитами на взятие титула Джоковича (коэффициент на победу – 2,75) и Алькараса (3,0). Недалеко убежал и Синнер (4,0). Кое-какие шансы оставляют Звереву (9.0), а дальше коэффициент 50 и выше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Что касается потерь среди мужчин, то кроме Надаля в Нью-Йорке не сыграет только британец Кэмерон Норри (травма предплечья).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]
Карлос Алькарас [3] – Алекс де Минаур [10]

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]
Иржи Легечка [32] – Новак Джокович [2]

Наши

К большому сожалению, в этом году никто из украинских мужчин не смог попасть даже в квалификацию. В прошлом году в отборе играли Виталий Сачко и Алексей Крутых, но первый через год оказался на 396-й позиции в рейтинге ATP, а второй – на 495-й.

Женщины

Основные подводящие турниры

WTA 1000 Торонто. Финал
Джессика Пегула – Аманда Анисимова – 6:3, 2:6, 6:1

WTA 1000 Цинциннати. Финал
Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:3, 7:5

WTA 500 Монтеррей. Финал
Линда Носкова – Лулу Сан – 7:6(6), 6:4

В августе Джессика Пегула, единственная из топовых американок, которая не попала в большой скандал на Олимпиаде в Париже, выдала лучший отрезок в своей карьере. Сначала она блестяще провела защиту титула на Открытом чемпионате Канады, став чемпионкой и в Монреале, и в Торонто. За пять матчей на турнире Пегула отдала лишь один сет в финале своей соотечественнице Анисимовой. Аманда в прошлом году не играла после апреля, взяв длительную паузу из-за эмоционального выгорания. Нельзя сказать, что после возвращения многое изменилось, но в ее активе появился финал турнира категории WTA 1000, раньше такого не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после обидной «бронзы» в Париже вернулась только в Цинциннати. Полька играла средне и легко обыграла только Марту Костюк, которая сама отдала ей матч. В полуфинале Ига уступила будущей чемпионке Арине Соболенко, которая в Вашингтоне и в Торонто набирала форму.

Что касается действующей чемпионки US Open Коко Гофф, то после Олимпиады она выиграла всего один матч на двух турнирах.

US Open

Букмекеры большего всего верят в победу именно Соболенко (3,25). Далее идут Свёнтек (4,5), Гофф (8,5), Рыбакина (10,0) и Пегула (12,0). На шестом место каким-то чудом оказалась Наоми Осака (23,0), хотя последний топовый матч у нее был еще на Ролан Гаррос против Иги.

По результатам жеребьевки Свёнтек и Пегула попали в первую четверть. Также с ними сыграют Даниэль Коллинс, Людмила Самсонова, Кэти Бултер, Мирра Андреева и другие. Из украинок здесь только Катерина Байндл. В первом раунде будет интересное противостояние между чемпионками хардовых турниров Grand Slam Эммой Радукану и Софией Кенин. Победительница, вероятно, выйдет на Пегулу, которая сначала отправит на пенсию Шелби Роджерс, играющую последний турнир в карьере.

Во второй четверти представлены Елена Рыбакина, Жасмин Паолини, Алена Остапенко, Беатрис Хаддад Майя, Лейла Фернандес, Линда Носкова, Каролин Гарсия, Каролина Мухова, Каролин Возняцки, Юлия Путинцева и Анна Калинская. Паолини стартует матчем с Бьянкой Андрееску, а Остапенко с Наоми Осакой. Хорошо, что здесь нет украинок.

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В самой интересной для украинских болельщиков четверти собрались Коко Гофф, Барбора Крейчикова, Паула Бадоса, Эмма Наварро, Мария Саккари и Виктория Азаренко. Также здесь есть Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. По такой сетке Костюк или Свитолина имеют реальные шансы на полуфинал, и это не будет сенсацией.

В самой нижней части турнирной сетки к Арине Соболенко попали Чжэн Циньвень, Мэдисон Киз, Дарья Касаткина, Донна Векич, Екатерина Александрова, Элизе Мертенс. Из украинок здесь можно увидеть Даяну Ястремскую и Лесю Цуренко.

Пропустят турнир четыре теннисистки: Сорана Кырстя перенесла операцию на стопе и выбыла до конца сезона, Маркете Вондроушовой прооперировали плечо, Онс Жабер снялась в последний момент также из-за травмы плеча, а причина неподачи заявки на участие от Чжу Линь неизвестна.

Ориентировочный состав четвертьфиналов

​Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [6]
Елена Рыбакина [4] – Каролина Мухова / Лейла Фернандес [23]

Барбора Крейчикова [8] / Паула Бадоса [26] – 🙏🙏🙏
​Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]

Наши

В этом году украинки установили сразу два национальных рекорда на американском мейджоре. Впервые в истории сразу 7 представительниц Украины сыграют в основной сетке. Если не считать хозяев (21), то по этому показателю на US Open 2024 мы уступаем только Австралии и Китаю (по 8), Чехия и Франция наравне с нами. Также впервые на заключительном мейджоре сезона три украинки будут сеяными.

Марта Костюк начнет выступления на кортах Нью-Йорка с непростой американкой Маккартни Кесслер, которой организаторы выдали уайлд-кард. Приглашение полностью заслуженное, на неделе перед мейджором Кесслер выиграла турнир WTA 250 в Кливленде. Если у Маккартни остануться силы, легкой прогулки для украинки не будет. Далее, скорее всего, поединок против британки Хэрриет Дарт, после чего определяющая встреча с 13-й сеяной Эммой Наварро.

Элина Свитолина начнет выступления с представительницей Аргентины Марией Лурдес Карле, где будет однозначной фавориткой. Как и в следующем матче против Ангелины Калининой или Осеан Доден. В третьем раунде возможна встреча с Коко Гофф, которая покажет, на что может претендовать украинка на этом турнире. Пока что в этом противостоянии паритет. В 1/8 финала возможна встреча первой и второй ракеток Украины, это был бы большой подарок для всей страны.

О перспективах Калининой много писать смысла нет, для нее главное обыграть француженку в первом раунде. В нынешней форме есть большие сомнения, что Ангелина сможет что-то противопоставить Элине. Если честно, то и не хотелось бы.

Даяна Ястремская проводит лучший сезон на мейджорах в карьере, хотя после ОИ-2024 на американском харде и проиграла 2 матча из 2. Сетка у Даяны неплохая, можно побеждать и Юле Нимайер, и выигрывать матч второго раунда. А вот дальше будет очень сложно – кто-то из трио Чжэн/Анисимова/Андреева. Но если полетит как в Мельбурне, то почему бы и нет. Хотя третий раунд больше похож на максимум для Даяны в нынешнем состоянии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Леся Цуренко в первом раунде сразится с прогрессирующей американкой Пейтон Стернс. На бумаге представительница США имеет больше шансов, хотя нельзя недооценивать опыт Леси. Тем не менее, в последнее время результаты Цуренко совсем не радуют.

Юлия Стародубцева успешно прошла четвертую квалификацию на турнирах Grand Slam в этом году, но получила далеко не самую приятную соперницу. В первом раунде Юле придется выйти на корт против Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира травмировала бедро в Торонто, снявшись впоследствии с соревнований в Цинциннати. Тяжесть травмы неизвестна, но даже 35-летняя Азаренко на харде – это на уровень выше, чем у Стародубцевой. Надежда только на плохой матч от Виктории или вообще снятие. Во втором и даже третьем раунде может быть легче.

Катерина Байндл использовала «замороженный» рейтинг и приехала в Нью-Йорк за чеком, что уже неплохо. Каких-то реальных шансов в матче с Элизабеттой Коччаретто, которая и сама сейчас звезд с неба не хватает, не просматривается.

В парном разряде выступят пять украинок, но все в парах с теннисистками из других стран. Традиционно наибольшие надежды на Люду Киченок в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко и на Марту Костюк в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Также в парном разряде выступит Надежда Киченок с титулованной венгеркой Тимеа Бабош, Ангелина Калинина и Мартина Тревисан из Италии и Катерина Байндл с американкой украинского происхождения Кэти Волынец. Последние попали в первом круге на дуэт Костюк/Русе.

Как вы уже успели заметить, по результатам жеребьевки 6 из 7 украинок попали в нижнюю часть сетки, которая стартует в понедельник. Первый игровой день будет максимально насыщен поединками с участием украинок, так что готовьтесь. В этом есть и небольшой плюс, начиная со второго круга следить за матчами с участием украинок можно будет через день, есть шанс хорошо отдохнуть в промежуточные дни.

Расписание матчей на US Open с участием украинских теннисисток на 26 августа

Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 1 запуск (18:00)
Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA)

Корт №6. 1 запуск (18:00)
Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA)

Корт №10. 2 запуск (20:00*)
Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA)

Корт №11. 2 запуск (20:00*)
Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA)

Корт №12. 4 запуск (23:30*)
Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC]

Grandstand. 4 запуск (не ранее 01:00 в ночь на вторник)
Юлия Стародубцева (№146 WTA) – Виктория Азаренко (№20 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

Как всегда, напоминаю, что при счете 6:6 в заключительном сете теннисисты играют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков на всех турнирах Grand Slam.

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Рафаэль Надаль статьи Элина Свитолина эксклюзив Ангелина Калинина Марта Костюк Александр Зверев Стефанос Циципас Арина Соболенко Каспер Рууд Даниэль Коллинс Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Ига Свёнтек Карлос Алькарас (теннисист) Юлия Стародубцева US Open 2024 Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Янник Синнер Джессика Пегула Елена Рыбакина Даниил Медведев
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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