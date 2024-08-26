Два национальных рекорда, скандальный Синнер и большой шанс украинок

144-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису традиционно состоится в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. Соревнования пройдут на 17 кортах, включая три основных арены: Стадион Артура Эша, Стадион Луи Армстронга и Grandstand.

Спортсмены будут сражаться за рекордный призовой фонд – 75 миллионов долларов США. Участники первого раунда основы в одиночном разряде получат за участие по 100 тысяч долларов, победители сорвут куш в размере $3,6 млн.

Не сыграет на US Open 2024 четырехкратный чемпион турнира Рафаэль Надаль. Испанец пока не решил, когда завершит карьеру, но многие считают, что он уйдет после Кубка Лейвера в сентябре.

Стоит отметить, что в этом году американские болельщики не увидят на кортах Нью-Йорка традиционного турнира колясочников, так как некоторые игроки вместо этого будут участвовать в Паралимпийских играх в Париже.

Мужчины

Основные подводящие турниры

ATP 500 Вашингтон. Финал

Себастьян Корда – Флавио Коболли – 4:6, 6:2, 6:0

ATP Masters 1000 Монреаль. Финал

Алексей Попырин – Андрей Рублев – 6:2, 6:4

ATP Masters 1000 Цинциннати. Финал

Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо – 7:6(4), 6:2

После парижской Олимпиады золотой медалист и действующий чемпион US Open Новак Джокович взял время на отдых перед заключительным мейджором сезона, где он может завоевать свой 25-й титул Grand Slam. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер не играл во Франции из-за болезни, но вернулся к старту соревнований в Монреале. Там у него получилось не очень удачно, итальянец в 1/4 финала проиграл Андрею Рублеву. «Нейтральный» теннисист в итоге дошел до финала, где уступил главной сенсации – Алексею Попырину. Кроме победы над Рублевым австралиец на пути в финал остановил Шелтона, Димитрова, Хуркача и Корду – титул абсолютно заслуженный.

Синнер разыгрался уже в Цинциннати, где ему удалось взять реванш у Рублева, а также выдать трехчасовую битву с Александром Зверевым в полуфинале и переиграть американца Фрэнсиса Тиафо в финале. После этого появилась информация о том, что весной Синнер избежал дисквалификации за два проваленных допинг-теста во время Мастерса в Индиан-Уэллсе, где он дошел до полуфинала. Теннисисту удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм по вине физиотерапевта, который перед массажем обработал свои раны на руках спреем, в состав которого входил клостебол.

Наказание вышло очень условным: минус 400 рейтинговых очков и 320 тысяч долларов призовых за выступление в Индиан-Уэллсе. Ситуация непростая, и если бы на месте итальянца был обычный теннисист, то избежать длительного бана ему бы точно не удалось. Итальянец сумел вырулить за счет наличия практически неограниченных ресурсов и того, что его представляли лучшие юристы в этом деле. По словам специалистов, ошибка физиотерапевта обошлась Яннику в полмиллиона долларов. Неудивительно, что в команде итальянца уже состоялась кадровая чистка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Если вернуться к игре на корте, то чемпион двух последних турниров Grand Slam Карлос Алькарас после завоевания серебряной медали в Париже практически не был заметен на американском харде. В Монреале испанец не играл вообще, а в Цинциннати с ним разобрался 37-летний Гаэль Монфис. В том матче Алькарас потерял контроль над своими эмоциями и разбил ракетку, чего за ним раньше не замечалось. Муж Элины Свитолиной после этого еще и выиграл выставочный турнир UTS в Нью-Йорке, заявив, что подходит к Открытому чемпионату США в отличной форме. На одной из тренировок перед US Open Алькарас еще и повредил лодыжку на, но позже заявил, что с ним все впорядке.

US Open

Результаты жеребьевки в этом году наверняка порадовали фанатов Новак Джоковича, ведь Алькарас оказался в другой половине турнирной сетки с Синнером. Туда же отправился и Даниил Медведев, который знает, как обыгрывать серба в Нью-Йорке.

Первая четверть выглядит очень конкурентной. В компании Синнера и Медведева оказались Стефанос Циципас, Томми Пол, Феликс Оже-Альяссим, Артур Фис, Флавио Коболли и другие.

Во второй четверти к Алькарасу попали Хуберт Хуркач, Алекс де Минаур, Себастьян Корда, Маттео Арнальди, Джек Дрэйпер. Уже во втором раунде Карлос может сразиться с канадцем Денисом Шаповаловым.

В верхней части нижней половины сетки, как это часто бывает, наибольшая интрига. Здесь находятся Александр Зверев, Каспер Рууд, Тэйлор Фритц, Хольгер Руне, Лоренцо Музетти и многие теннисисты, которые могут создать им конкуренцию. Если вы следите за Монфисом, то Гаэль начнет выступления матчем с экс-восьмой ракеткой мира Диего Шварцманом, который преодолел квалификацию. Аргентинец планирует завершить карьеру в феврале 2025-го, но пока в строю. В случае выхода во второй круг муж Элины Свитолиной, вероятно, сразится с восьмым сеяным Руудом.

В нижней четверти кроме Джоковича есть Попырин, Рублев, Григор Димитров, Иржи Легечка, а также Фрэнсис Тиафо. В первом круге прошлогодний полуфиналист Бен Шелтон сразится против чемпиона US Open 2020 Доминика Тима – очень яркая вывеска для матча такой ранней стадии.

Букмекеры считают главными фаворитами на взятие титула Джоковича (коэффициент на победу – 2,75) и Алькараса (3,0). Недалеко убежал и Синнер (4,0). Кое-какие шансы оставляют Звереву (9.0), а дальше коэффициент 50 и выше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Что касается потерь среди мужчин, то кроме Надаля в Нью-Йорке не сыграет только британец Кэмерон Норри (травма предплечья).

Ориентировочный состав четвертьфиналов

Янник Синнер [1] – Даниил Медведев [5]

Карлос Алькарас [3] – Алекс де Минаур [10]

Тэйлор Фритц [12] – Александр Зверев [4]

Иржи Легечка [32] – Новак Джокович [2]

Наши

К большому сожалению, в этом году никто из украинских мужчин не смог попасть даже в квалификацию. В прошлом году в отборе играли Виталий Сачко и Алексей Крутых, но первый через год оказался на 396-й позиции в рейтинге ATP, а второй – на 495-й.

Женщины

Основные подводящие турниры

WTA 1000 Торонто. Финал

Джессика Пегула – Аманда Анисимова – 6:3, 2:6, 6:1

WTA 1000 Цинциннати. Финал

Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:3, 7:5

WTA 500 Монтеррей. Финал

Линда Носкова – Лулу Сан – 7:6(6), 6:4

В августе Джессика Пегула, единственная из топовых американок, которая не попала в большой скандал на Олимпиаде в Париже, выдала лучший отрезок в своей карьере. Сначала она блестяще провела защиту титула на Открытом чемпионате Канады, став чемпионкой и в Монреале, и в Торонто. За пять матчей на турнире Пегула отдала лишь один сет в финале своей соотечественнице Анисимовой. Аманда в прошлом году не играла после апреля, взяв длительную паузу из-за эмоционального выгорания. Нельзя сказать, что после возвращения многое изменилось, но в ее активе появился финал турнира категории WTA 1000, раньше такого не было.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после обидной «бронзы» в Париже вернулась только в Цинциннати. Полька играла средне и легко обыграла только Марту Костюк, которая сама отдала ей матч. В полуфинале Ига уступила будущей чемпионке Арине Соболенко, которая в Вашингтоне и в Торонто набирала форму.

Что касается действующей чемпионки US Open Коко Гофф, то после Олимпиады она выиграла всего один матч на двух турнирах.

US Open

Букмекеры большего всего верят в победу именно Соболенко (3,25). Далее идут Свёнтек (4,5), Гофф (8,5), Рыбакина (10,0) и Пегула (12,0). На шестом место каким-то чудом оказалась Наоми Осака (23,0), хотя последний топовый матч у нее был еще на Ролан Гаррос против Иги.

По результатам жеребьевки Свёнтек и Пегула попали в первую четверть. Также с ними сыграют Даниэль Коллинс, Людмила Самсонова, Кэти Бултер, Мирра Андреева и другие. Из украинок здесь только Катерина Байндл. В первом раунде будет интересное противостояние между чемпионками хардовых турниров Grand Slam Эммой Радукану и Софией Кенин. Победительница, вероятно, выйдет на Пегулу, которая сначала отправит на пенсию Шелби Роджерс, играющую последний турнир в карьере.

Во второй четверти представлены Елена Рыбакина, Жасмин Паолини, Алена Остапенко, Беатрис Хаддад Майя, Лейла Фернандес, Линда Носкова, Каролин Гарсия, Каролина Мухова, Каролин Возняцки, Юлия Путинцева и Анна Калинская. Паолини стартует матчем с Бьянкой Андрееску, а Остапенко с Наоми Осакой. Хорошо, что здесь нет украинок.

В самой интересной для украинских болельщиков четверти собрались Коко Гофф, Барбора Крейчикова, Паула Бадоса, Эмма Наварро, Мария Саккари и Виктория Азаренко. Также здесь есть Марта Костюк, Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева. По такой сетке Костюк или Свитолина имеют реальные шансы на полуфинал, и это не будет сенсацией.

В самой нижней части турнирной сетки к Арине Соболенко попали Чжэн Циньвень, Мэдисон Киз, Дарья Касаткина, Донна Векич, Екатерина Александрова, Элизе Мертенс. Из украинок здесь можно увидеть Даяну Ястремскую и Лесю Цуренко.

Пропустят турнир четыре теннисистки: Сорана Кырстя перенесла операцию на стопе и выбыла до конца сезона, Маркете Вондроушовой прооперировали плечо, Онс Жабер снялась в последний момент также из-за травмы плеча, а причина неподачи заявки на участие от Чжу Линь неизвестна.

Ориентировочный состав четвертьфиналов

​Ига Свёнтек [1] – Джессика Пегула [6]

Елена Рыбакина [4] – Каролина Мухова / Лейла Фернандес [23]

Барбора Крейчикова [8] / Паула Бадоса [26] – 🙏🙏🙏

​Чжэн Циньвень [7] – Арина Соболенко [2]

Наши

В этом году украинки установили сразу два национальных рекорда на американском мейджоре. Впервые в истории сразу 7 представительниц Украины сыграют в основной сетке. Если не считать хозяев (21), то по этому показателю на US Open 2024 мы уступаем только Австралии и Китаю (по 8), Чехия и Франция наравне с нами. Также впервые на заключительном мейджоре сезона три украинки будут сеяными.

Марта Костюк начнет выступления на кортах Нью-Йорка с непростой американкой Маккартни Кесслер, которой организаторы выдали уайлд-кард. Приглашение полностью заслуженное, на неделе перед мейджором Кесслер выиграла турнир WTA 250 в Кливленде. Если у Маккартни остануться силы, легкой прогулки для украинки не будет. Далее, скорее всего, поединок против британки Хэрриет Дарт, после чего определяющая встреча с 13-й сеяной Эммой Наварро.

Элина Свитолина начнет выступления с представительницей Аргентины Марией Лурдес Карле, где будет однозначной фавориткой. Как и в следующем матче против Ангелины Калининой или Осеан Доден. В третьем раунде возможна встреча с Коко Гофф, которая покажет, на что может претендовать украинка на этом турнире. Пока что в этом противостоянии паритет. В 1/8 финала возможна встреча первой и второй ракеток Украины, это был бы большой подарок для всей страны.

О перспективах Калининой много писать смысла нет, для нее главное обыграть француженку в первом раунде. В нынешней форме есть большие сомнения, что Ангелина сможет что-то противопоставить Элине. Если честно, то и не хотелось бы.

Даяна Ястремская проводит лучший сезон на мейджорах в карьере, хотя после ОИ-2024 на американском харде и проиграла 2 матча из 2. Сетка у Даяны неплохая, можно побеждать и Юле Нимайер, и выигрывать матч второго раунда. А вот дальше будет очень сложно – кто-то из трио Чжэн/Анисимова/Андреева. Но если полетит как в Мельбурне, то почему бы и нет. Хотя третий раунд больше похож на максимум для Даяны в нынешнем состоянии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Леся Цуренко в первом раунде сразится с прогрессирующей американкой Пейтон Стернс. На бумаге представительница США имеет больше шансов, хотя нельзя недооценивать опыт Леси. Тем не менее, в последнее время результаты Цуренко совсем не радуют.

Юлия Стародубцева успешно прошла четвертую квалификацию на турнирах Grand Slam в этом году, но получила далеко не самую приятную соперницу. В первом раунде Юле придется выйти на корт против Виктории Азаренко. Экс-первая ракетка мира травмировала бедро в Торонто, снявшись впоследствии с соревнований в Цинциннати. Тяжесть травмы неизвестна, но даже 35-летняя Азаренко на харде – это на уровень выше, чем у Стародубцевой. Надежда только на плохой матч от Виктории или вообще снятие. Во втором и даже третьем раунде может быть легче.

Катерина Байндл использовала «замороженный» рейтинг и приехала в Нью-Йорк за чеком, что уже неплохо. Каких-то реальных шансов в матче с Элизабеттой Коччаретто, которая и сама сейчас звезд с неба не хватает, не просматривается.

В парном разряде выступят пять украинок, но все в парах с теннисистками из других стран. Традиционно наибольшие надежды на Люду Киченок в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко и на Марту Костюк в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. Также в парном разряде выступит Надежда Киченок с титулованной венгеркой Тимеа Бабош, Ангелина Калинина и Мартина Тревисан из Италии и Катерина Байндл с американкой украинского происхождения Кэти Волынец. Последние попали в первом круге на дуэт Костюк/Русе.

Как вы уже успели заметить, по результатам жеребьевки 6 из 7 украинок попали в нижнюю часть сетки, которая стартует в понедельник. Первый игровой день будет максимально насыщен поединками с участием украинок, так что готовьтесь. В этом есть и небольшой плюс, начиная со второго круга следить за матчами с участием украинок можно будет через день, есть шанс хорошо отдохнуть в промежуточные дни.

Расписание матчей на US Open с участием украинских теннисисток на 26 августа

Первый круг одиночного разряда

Корт №5. 1 запуск (18:00)

Элина Свитолина (№28 WTA) [27] – Мария Лурдес Карле (№86 WTA)

Корт №6. 1 запуск (18:00)

Даяна Ястремская (№33 WTA) [32] – Юле Нимайер (№100 WTA)

Корт №10. 2 запуск (20:00*)

Ангелина Калинина (№54 WTA) – Осеан Доден (№83 WTA)

Корт №11. 2 запуск (20:00*)

Леся Цуренко (№82 WTA) – Пейтон Стернс (№47 WTA)

Корт №12. 4 запуск (23:30*)

Марта Костюк (№19 WTA) [19] – Маккартни Кесслер (№98 WTA) [WC]

Grandstand. 4 запуск (не ранее 01:00 в ночь на вторник)

Юлия Стародубцева (№146 WTA) – Виктория Азаренко (№20 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

Как всегда, напоминаю, что при счете 6:6 в заключительном сете теннисисты играют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков на всех турнирах Grand Slam.