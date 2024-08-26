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US Open
26 августа 2024, 14:36 |
149
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 27 августа

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинка

26 августа 2024, 14:36 |
149
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 27 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

27 августа на Открытом чемпионате США по теннису продолжат играть матчи первого раунда.

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинская теннисистка.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

US Open. Первый круг одиночного разряда

Корт №13. 2 запуск (20:00*)
Катерина Байндл (№329 WTA) [SR] – Элизабетта Коччаретто (№65 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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