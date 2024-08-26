US Open26 августа 2024, 14:36 |
149
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 27 августа
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинка
26 августа 2024, 14:36 |
149
0
27 августа на Открытом чемпионате США по теннису продолжат играть матчи первого раунда.
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдет одна украинская теннисистка.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
US Open. Первый круг одиночного разряда
Корт №13. 2 запуск (20:00*)
Катерина Байндл (№329 WTA) [SR] – Элизабетта Коччаретто (№65 WTA)
*ориентировочное время начала по Киеву
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 25 августа 2024, 19:05 14
Шведский спортсмен на этапе Бриллиантовой лиги преодолел высоту 6.26 метра!
Футбол | 26 августа 2024, 11:12 7
Техническим спонсором стала компания Nike
Футбол | 26.08.2024, 08:30
Футбол | 26.08.2024, 00:20
Теннис | 26.08.2024, 08:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.08.2024, 01:11
25.08.2024, 09:24 44
25.08.2024, 11:32 34
24.08.2024, 14:56 637
25.08.2024, 00:44 2
Бокс
25.08.2024, 21:53 15
25.08.2024, 07:05 32