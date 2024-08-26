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  4. Матч ЛНЗ – Карпаты перенесен. Известно, когда начнется игра
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 14:46 |
2431
2

Матч ЛНЗ – Карпаты перенесен. Известно, когда начнется игра

Стартовый свисток поединка 4-го тура УПЛ прозвучит в 19:00 по киевскому времени

26 августа 2024, 14:46 |
2431
2
Матч ЛНЗ – Карпаты перенесен. Известно, когда начнется игра
ФК ЛНЗ

Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги старт игры был перенесен.

Сначала сообщалось, что поединок начнется через час после отбоя воздушной тревоги, но позже было принято решение перенести начало встречи на 19:00.

Воздушная тревога в Черкасской области началась еще в 2 ночи и продолжается по сей день.

На данный момент ЛНЗ занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2024/25, набрав 6 очков в 3 турах. «Карпаты» с 4 баллами в 3 матчах чемпионата идут 10-ми.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 2
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Gargantua81
странно
в других областях тревогу отменили, а Черкасская и Киевская упорно островком висят в красной зоне.
даже в Киеве посреди киевской области тревоги нет.
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