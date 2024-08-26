Матч ЛНЗ – Карпаты перенесен. Известно, когда начнется игра

Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги старт игры был перенесен.

Сначала сообщалось, что поединок начнется через час после отбоя воздушной тревоги, но позже было принято решение перенести начало встречи на 19:00.

Воздушная тревога в Черкасской области началась еще в 2 ночи и продолжается по сей день.

На данный момент ЛНЗ занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2024/25, набрав 6 очков в 3 турах. «Карпаты» с 4 баллами в 3 матчах чемпионата идут 10-ми.