Матч ЛНЗ – Карпаты перенесен. Известно, когда начнется игра
Стартовый свисток поединка 4-го тура УПЛ прозвучит в 19:00 по киевскому времени
Сегодня, 26 августа, черкасский ЛНЗ в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет львовские «Карпаты».
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но из-за воздушной тревоги старт игры был перенесен.
Сначала сообщалось, что поединок начнется через час после отбоя воздушной тревоги, но позже было принято решение перенести начало встречи на 19:00.
Воздушная тревога в Черкасской области началась еще в 2 ночи и продолжается по сей день.
На данный момент ЛНЗ занимает 5-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги 2024/25, набрав 6 очков в 3 турах. «Карпаты» с 4 баллами в 3 матчах чемпионата идут 10-ми.
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в других областях тревогу отменили, а Черкасская и Киевская упорно островком висят в красной зоне.
даже в Киеве посреди киевской области тревоги нет.