Петряк – в основе Черноморца на матч против Левого Берега

Сегодня, 26 августа «Левый Берег» в матче четвертого тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

В основном составе «Черноморца» на матч выйдет новичок команды Иван Петряк, который совсем недавно был арендован у донецкого «Шахтера».

Составы команд:

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Спиваков, Когут, Синица, Сухоручко

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Бутко, Удод, Кайо Гомес, Шпорн, Габелок, Петряк, Попов, Янаков, Хобленко