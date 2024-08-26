Украина. Премьер лига26 августа 2024, 14:35 |
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Петряк – в основе Черноморца на матч против Левого Берега
Стали известны стартовые составы команд на матч
26 августа 2024, 14:35 |
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Сегодня, 26 августа «Левый Берег» в матче четвертого тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
В основном составе «Черноморца» на матч выйдет новичок команды Иван Петряк, который совсем недавно был арендован у донецкого «Шахтера».
Составы команд:
«Левый Берег»: Механив, Сидней, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Спиваков, Когут, Синица, Сухоручко
«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Бутко, Удод, Кайо Гомес, Шпорн, Габелок, Петряк, Попов, Янаков, Хобленко
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