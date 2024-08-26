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  4. Петряк – в основе Черноморца на матч против Левого Берега
Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 14:35 |
589
0

Петряк – в основе Черноморца на матч против Левого Берега

Стали известны стартовые составы команд на матч

26 августа 2024, 14:35 |
589
0
Петряк – в основе Черноморца на матч против Левого Берега
ФК Левый Берег

Сегодня, 26 августа «Левый Берег» в матче четвертого тура УПЛ примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

В основном составе «Черноморца» на матч выйдет новичок команды Иван Петряк, который совсем недавно был арендован у донецкого «Шахтера».

Составы команд:

«Левый Берег»: Механив, Сидней, Самар, Якымив, Соколов, Банада, Дедух, Спиваков, Когут, Синица, Сухоручко

«Черноморец»: Рудько, Кисиль, Бутко, Удод, Кайо Гомес, Шпорн, Габелок, Петряк, Попов, Янаков, Хобленко

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Левый Берег Киев Черноморец Одесса Левый Берег - Черноморец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Иван Петряк
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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