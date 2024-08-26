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Украина. Премьер лига
26 августа 2024, 15:05 | Обновлено 26 августа 2024, 15:06
909
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока сборной Украины

Иван Петряк покинул «Шахтер»

26 августа 2024, 15:05 | Обновлено 26 августа 2024, 15:06
909
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока сборной Украины
ФК Черноморец. Иван Петряк

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского нападающего донецкого «Шахтера» Ивана Петряка.

Условия сотрудничества с 30-летним экс-футболистом национальной сборной Украины (5 матчей) не сообщаются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что игрок присоединится к «морякам» на правах сезонной аренды.

Во второй половине прошлой кампании Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за житомирское «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее «Черноморец» арендовал у «Шахтера» Евгения Яновича и Михаила Хромея.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Черноморец
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