ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока сборной Украины

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского нападающего донецкого «Шахтера» Ивана Петряка.

Условия сотрудничества с 30-летним экс-футболистом национальной сборной Украины (5 матчей) не сообщаются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что игрок присоединится к «морякам» на правах сезонной аренды.

Во второй половине прошлой кампании Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за житомирское «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.

Ранее «Черноморец» арендовал у «Шахтера» Евгения Яновича и Михаила Хромея.