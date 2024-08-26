ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-игрока сборной Украины
Иван Петряк покинул «Шахтер»
Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании украинского нападающего донецкого «Шахтера» Ивана Петряка.
Условия сотрудничества с 30-летним экс-футболистом национальной сборной Украины (5 матчей) не сообщаются, однако ранее в СМИ появлялась информация, что игрок присоединится к «морякам» на правах сезонной аренды.
Во второй половине прошлой кампании Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за житомирское «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием.
Ранее «Черноморец» арендовал у «Шахтера» Евгения Яновича и Михаила Хромея.
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