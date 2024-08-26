Регистрация звезды Барселоны зависит от владельца клуба Первой лиги Украины

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о покупке акций Barca Vision (аудиовизуальные права «Барселоны»). Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, эта сделка может помочь «сине-гранатовым» привлечь дополнительные 20 миллионов евро, чего должно быть достаточно, чтобы наконец зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо, который присоединился к клубу еще в начале августа.

Стоит отметить, что руководителем WhiteBIT является владелец харьковского «Металлиста 1925» (Первая лига Украины) Владимир Носов. Сотрудничество WhiteBIT и «Барселоны» продолжается с декабря 2022 года.