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  4. Регистрация звезды Барселоны зависит от владельца клуба Первой лиги Украины
Испания
26 августа 2024, 14:32 |
1735
1

Регистрация звезды Барселоны зависит от владельца клуба Первой лиги Украины

Владимир Носов из «Металлиста 1925» может помочь каталонцам зарегистрировать Дани Ольмо

26 августа 2024, 14:32 |
1735
1
Регистрация звезды Барселоны зависит от владельца клуба Первой лиги Украины
ФК Барселона. Жоан Лапорта и Владимир Носов

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о покупке акций Barca Vision (аудиовизуальные права «Барселоны»). Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, эта сделка может помочь «сине-гранатовым» привлечь дополнительные 20 миллионов евро, чего должно быть достаточно, чтобы наконец зарегистрировать полузащитника Дани Ольмо, который присоединился к клубу еще в начале августа.

Стоит отметить, что руководителем WhiteBIT является владелец харьковского «Металлиста 1925» (Первая лига Украины) Владимир Носов. Сотрудничество WhiteBIT и «Барселоны» продолжается с декабря 2022 года.

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Дани Ольмо Владимир Носов Металлист 1925 WhiteBIT Барселона финансы Ла Лига чемпионат Испании по футболу Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Gargantua81
Носов конечно умничка. Пробился с самого дна и продолжает покорять высоты.
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