Мареска заявил, что ему не повезло с Челси. Тренер назвал причину

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареско рассказал о том, какие цели стоят перед командой на новый сезон 2024/2025.

«Наша цель на данный момент состоит в том, чтобы посмотреть, как мы можем совершенствоваться и сделать игроков лучше. Владельцы просто попросили меня поднять уровень игроков и команды, они не требуют от нас бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов в этом сезоне.

Мне повезло с командой и игроками, но не повезло, потому что в клубе не требуют от меня выиграть АПЛ или обеспечить место в Лиге чемпионов.

Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов три года назад, но затем финишировал 12-м, а потом 6-м (в АПЛ. – прим.). Поэтому бороться [за чемпионство] в этом сезоне – это нереально», – заявил Мареска.

Ранее Энцо Мареска заявил, что неудовлетворен игрой украинца Михаила Мудрика в матче против «Вулверхэмптона».