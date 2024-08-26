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  4. Мареска заявил, что ему не повезло с Челси. Тренер назвал причину
Англия
26 августа 2024, 15:33 | Обновлено 26 августа 2024, 15:39
243
0

Мареска заявил, что ему не повезло с Челси. Тренер назвал причину

Энцо – о подопечных и задачах коллектива

26 августа 2024, 15:33 | Обновлено 26 августа 2024, 15:39
243
0
Мареска заявил, что ему не повезло с Челси. Тренер назвал причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареско рассказал о том, какие цели стоят перед командой на новый сезон 2024/2025.

«Наша цель на данный момент состоит в том, чтобы посмотреть, как мы можем совершенствоваться и сделать игроков лучше. Владельцы просто попросили меня поднять уровень игроков и команды, они не требуют от нас бороться за победу в АПЛ или Лиге чемпионов в этом сезоне.
Мне повезло с командой и игроками, но не повезло, потому что в клубе не требуют от меня выиграть АПЛ или обеспечить место в Лиге чемпионов.

Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов три года назад, но затем финишировал 12-м, а потом 6-м (в АПЛ. – прим.). Поэтому бороться [за чемпионство] в этом сезоне – это нереально», – заявил Мареска.

Ранее Энцо Мареска заявил, что неудовлетворен игрой украинца Михаила Мудрика в матче против «Вулверхэмптона».

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Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси
Юрій Остроумов Источник: Evening Standard
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