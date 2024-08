МАРЕСКА: «Я ожидаю от Мудрика более качественную игру»

Главный тренер лондонского «Челси» итальянец Энцо Мареска прокомментировал игру украинского вингера синих Михаила Мудрика в матче против «Вулверхэмптона»:

«Я не был доволен. В некоторые моменты мы можем лучше справляться с некоторыми ситуациями. Он упорно работал без мяча, но не в ситуациях, когда у него был мяч. Я ожидаю от Миши чуть больше качественной игры».

Матч «Челси» – «Вулверхэмптон» завершился разгромной победой хозяев – 6:2. Мудрик сыграл весь первый тайм, но на 46-й минуте был заменен. Вышедший вместо украинского вингера Педро Нету отдал голевую передачу на 80-й минуте. Веб-портал WhoScored оценил игру украинца в 6,1 балла. Это одна из худших оценок «Челси» в этом матче.

В сезоне 2023/24 Мудрик провел за аристократов в АПЛ 31 матч, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевых передачи.

