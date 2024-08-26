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Первая лига
Агробизнес
26.08.2024 15:30 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 августа 2024, 12:10 | Обновлено 26 августа 2024, 12:12
72
0

Первая лига. 3-й тур, 26 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Первой лиги

26 августа 2024, 12:10 | Обновлено 26 августа 2024, 12:12
72
0
Первая лига. 3-й тур, 26 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Минай

26 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 3-й тур, 26 августа

  • 12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
  • 13:00. Кудровка – Металлург Запорожье
  • 14:00. ФСК Мариуполь – ЮКСА Тарасовка
  • 15:30. Агробизнес – Минай

Турнирные таблицы

12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг

13:00. Кудровка – Металлург Запорожье

14:00. ФСК Мариуполь – ЮКСА Тарасовка

15:30. Агробизнес – Минай

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Первая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Виктория Сумы Кремень Кременчуг Кудровка Металлург Запорожье ФСК Мариуполь ЮКСА Тарасовка Агробизнес Минай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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