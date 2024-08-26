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Украина. Первая лига26 августа 2024, 12:10 | Обновлено 26 августа 2024, 12:12
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Первая лига. 3-й тур, 26 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 августа видеотрансляции матчей 3-го тура Первой лиги
26 августа 2024, 12:10 | Обновлено 26 августа 2024, 12:12
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26 августа проходят поединки 3-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 3-й тур, 26 августа
- 12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
- 13:00. Кудровка – Металлург Запорожье
- 14:00. ФСК Мариуполь – ЮКСА Тарасовка
- 15:30. Агробизнес – Минай
Турнирные таблицы
12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
13:00. Кудровка – Металлург Запорожье
14:00. ФСК Мариуполь – ЮКСА Тарасовка
15:30. Агробизнес – Минай
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