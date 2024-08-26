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Первая лига
Агробизнес
26.08.2024 15:30 – FT 2 : 1
Минай
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Украина. Первая лига
26 августа 2024, 19:10 | Обновлено 26 августа 2024, 19:12
431
1

Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести

Состоялись три матча из четырех

26 августа 2024, 19:10 | Обновлено 26 августа 2024, 19:12
431
1
Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести
ФК Агробизнес

26 августа должны была состояться четыре матча тура Первой лиги, однако встречу Виктории и Кремня перенесли на неопределенное время из-за вопросов безопасности после очередного ракетного обстрела россии.

Среди других результатов отметим поражения Миная и Металлурга Запорожье, а также успех команды ЮКСА.

Первая лига. 3-й тур

Агробизнес – Минай 2:1
Голы: Волков, 9, Сидоренко, 58 – Головкин, 29

Мариуполь – ЮКСА 2:3
Голы: Демченко, 5, 29 – Сытников, 34, Харченко, 49, Зозуля, 90+3

Кудровка – Металлург З 3:0
Голы: Квасов, 55, Коркишко, 59, Потимков, 83

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Агробизнес Минай Виктория Сумы Кремень Кременчуг ЮКСА Тарасовка Металлург Запорожье ФСК Мариуполь Кудровка
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Falko
Волочиськ рулить. Цікаво, їх Юрій Іванов судить чи не пускають? А якщо в УПЛ вийдуть? )
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