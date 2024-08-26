Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести

26 августа должны была состояться четыре матча тура Первой лиги, однако встречу Виктории и Кремня перенесли на неопределенное время из-за вопросов безопасности после очередного ракетного обстрела россии.

Среди других результатов отметим поражения Миная и Металлурга Запорожье, а также успех команды ЮКСА.

Первая лига. 3-й тур

Агробизнес – Минай 2:1

Голы: Волков, 9, Сидоренко, 58 – Головкин, 29

Мариуполь – ЮКСА 2:3

Голы: Демченко, 5, 29 – Сытников, 34, Харченко, 49, Зозуля, 90+3

Кудровка – Металлург З 3:0

Голы: Квасов, 55, Коркишко, 59, Потимков, 83

Турнирная таблица