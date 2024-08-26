26.08.2024 15:30 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига26 августа 2024, 19:10 | Обновлено 26 августа 2024, 19:12
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Первая лига. Поражения Миная и Металлурга З, один матч пришлось перенести
Состоялись три матча из четырех
26 августа 2024, 19:10 | Обновлено 26 августа 2024, 19:12
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26 августа должны была состояться четыре матча тура Первой лиги, однако встречу Виктории и Кремня перенесли на неопределенное время из-за вопросов безопасности после очередного ракетного обстрела россии.
Среди других результатов отметим поражения Миная и Металлурга Запорожье, а также успех команды ЮКСА.
Первая лига. 3-й тур
Агробизнес – Минай 2:1
Голы: Волков, 9, Сидоренко, 58 – Головкин, 29
Мариуполь – ЮКСА 2:3
Голы: Демченко, 5, 29 – Сытников, 34, Харченко, 49, Зозуля, 90+3
Кудровка – Металлург З 3:0
Голы: Квасов, 55, Коркишко, 59, Потимков, 83
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