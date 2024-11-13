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Первая лига
Виктория Сумы
13.11.2024 12:00 – FT 1 : 1
Кремень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
13 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:37
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Виктория – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 ноября перенесенный матч Второй лиги

13 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:37
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Виктория – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 ноября проходит прерванный поединок 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 3-й тур, 13 ноября

  • 12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг

Смотрите видеотрансляцию матча.

12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Ульянов (Виктория Сумы).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Кремень).
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Источник: лидер Первой лиги готов приобрести игрока Зари
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Виктория Сумы Кремень Кременчуг перенос матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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