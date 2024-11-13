13.11.2024 12:00 – FT 1 : 1
Украина. Первая лига13 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:37
20
0
Виктория – Кремень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 ноября перенесенный матч Второй лиги
13 ноября 2024, 16:05 | Обновлено 13 ноября 2024, 17:37
20
0
13 ноября проходит прерванный поединок 3-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 3-й тур, 13 ноября
- 12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
Смотрите видеотрансляцию матча.
12:00. Виктория Сумы – Кремень Кременчуг
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Ульянов (Виктория Сумы).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Мирослав Трофимюк (Кремень).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 ноября 2024, 14:05 4
Адриано свернул не туда...
Футбол | 12 ноября 2024, 18:43 4
Возможность подписать Гарри Кейна привлекает «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Футбол | 13.11.2024, 18:02
Бокс | 13.11.2024, 08:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.11.2024, 16:21 8
Бокс
12.11.2024, 21:45
12.11.2024, 11:42 181
12.11.2024, 16:40
12.11.2024, 13:21 25
11.11.2024, 16:00 13
11.11.2024, 23:13